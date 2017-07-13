Как мило! Ужин Аллы Пугачевой с сыном - настоящий мини-спектакль

Известный российский шоумен Максим Галкин регулярно размещает в Instagram фото- и видеоотчеты о своем отдыхе в Юрмале, где он с семьей - супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой - уже второй год подряд проводит лето. На свежих кадрах запечатлено, как Алла Борисовна кормит 3-летнего сына, превращая этот процесс в целое представление.
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Смысл разыгрываемой заботливой мамой сценки оказался понятен далеко не всем пользователям Сети, но то, что Гарри получает от происходящего за столом явное удовольствие, - очевидно.
«Гарик, конечно, чаще ест сам, но любит, чтобы его покормила мама, тем более Алла превращает ужин в маленький спектакль, где вилки и ложки оживают.
Игра обычно называется «Никто меня не поймает!» P. S. На заднем плане во дворике птенцы чаек, которые выросли у нас на глазах, об этом как-нибудь расскажу отдельно» - написал Максим в комментарии к видео.
Видео:
Гарик, конечно, чаще ест сам, но любит, чтобы его покормила мама, тем более Алла превращает ужин в маленький спектакль, где вилки и ложки оживают. Игра обычно называется "Никто меня не поймает!" P.S. На заднем плане во дворике птенцы чаек, которые выросли у нас на глазах, об этом как-нибудь расскажу отдельно 🙋🏻♂️#гарригалкин #аллапугачева #максимгалкин #дети #сын
А вот еще один забавный ролик из Юрмалы, если не видели: Максим и Аватар! Просто для настроения...
Видео:
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