Как мило! Ужин Аллы Пугачевой с сыном - настоящий мини-спектакль

Известный российский шоумен Максим Галкин регулярно размещает в Instagram фото- и видеоотчеты о своем отдыхе в Юрмале, где он с семьей - супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой - уже второй год подряд проводит лето. На свежих кадрах запечатлено, как Алла Борисовна кормит 3-летнего сына, превращая этот процесс в целое представление.

Смысл разыгрываемой заботливой мамой сценки оказался понятен далеко не всем пользователям Сети, но то, что Гарри получает от происходящего за столом явное удовольствие, - очевидно.

«Гарик, конечно, чаще ест сам, но любит, чтобы его покормила мама, тем более Алла превращает ужин в маленький спектакль, где вилки и ложки оживают.

Игра обычно называется «Никто меня не поймает!» P. S. На заднем плане во дворике птенцы чаек, которые выросли у нас на глазах, об этом как-нибудь расскажу отдельно» - написал Максим в комментарии к видео.

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А вот еще один забавный ролик из Юрмалы, если не видели: Максим и Аватар! Просто для настроения...

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