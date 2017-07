Как мило! Ужин Аллы Пугачевой с сыном - настоящий мини-спектакль

Гарик, конечно, чаще ест сам, но любит, чтобы его покормила мама, тем более Алла превращает ужин в маленький спектакль, где вилки и ложки оживают. Игра обычно называется "Никто меня не поймает!" P.S. На заднем плане во дворике птенцы чаек, которые выросли у нас на глазах, об этом как-нибудь расскажу отдельно 🙋🏻‍♂️#гарригалкин #аллапугачева #максимгалкин #дети #сын

