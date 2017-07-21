Пляжная библиотека на Луцавсале ждет и взрослых, и детей

В зоне отдыха на Луцавсале возобновил работу филиал Рижской Центральной библиотеки, услугами которого как летней читальни рижане пользовались и в прошлом году.

В этом году благодаря хлопотам Рижской думы пляжная библиотека обрела новые помещения. Посетителей порадует современная комфортная обстановка для детей и взрослых.

Опыт прошлого лета показал, что по сравнению с периодикой книги не пользуются такой популярностью, поэтому

в этом году библиотека начала работу с меньшим запасом – доступны около 200 книг для детей и взрослых на русском и латышском языках.

В то же время предлагается широкий спектр журналов 2017 года и предыдущих лет.

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Правила пользования читальней не изменились: покидая пляж, взятые книги и журналы нужно оставить на полках, чтобы было что почитать другим.

Библиотека будет работать ежедневно до 31 августа с 12:00 до 17:00.

Фото: riga.lv/Rīgas Centrālā bibliotēka

Фото: riga.lv/Rīgas Centrālā bibliotēka

Такого типа пляжные библиотеки работают по всему миру. Это могут быть просто полки или киоски без библиотекарей, как, например, в Европе, на Ближнем Востоке или в Австралии, или же деревянные домики, в где работают библиотекари, которые регистрируют взятые книжки и связываются с центральной библиотекой, если поступил запрос на что-то особенное.

Рижская центральная библиотека сердечно призывает использовать данную услугу и разнообразить свой отдых чтением на пляже книг и журналов.

Дети в читальне могут не только читать, но и рисовать, разукрашивать, выполнять различные задания.

Фото: riga.lv/Rīgas Centrālā bibliotēka

Фото: riga.lv/Rīgas Centrālā bibliotēka

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