Редкий кадр: Гарик Харламов показал подросшую дочь

Резидент Comedy Club Гарик Харламов не любит выставлять личную жизнь напоказ и крайне редко радует поклонников семейными фотографиями. Сейчас шоумен вместе с женой и дочерью путешествует по Франции и не смог не поделиться трогательной фотографией с маленькой Настей.
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Гарик Харламов ревностно охраняет свою личную жизнь, редко о ней рассказывает и почти не выкладывает в свой Instagram фото с женой и ребенком. Но
на днях шоумен опубликовал совместный снимок с дочерью, иронично подписав его: «Присматриваем Насте замок».
Дело в том, что сейчас звездная семья находится в Париже, и не посетить Диснейленд они просто не могли.
Конечно же, и фотографии оттуда тут же появились в соцсети.
Поклонники сразу же засыпали маленькую Настю комплиментами («Крутышка!», «Вся в папу»), а самому Харламову пожелали скорого рождения сына.
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