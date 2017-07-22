Редкий кадр: Гарик Харламов показал подросшую дочь

 

Фото: instagram.com/garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов не любит выставлять личную жизнь напоказ и крайне редко радует поклонников семейными фотографиями. Сейчас шоумен вместе с женой и дочерью путешествует по Франции и не смог не поделиться трогательной фотографией с маленькой Настей.

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Гарик Харламов ревностно охраняет свою личную жизнь, редко о ней рассказывает и почти не выкладывает в свой Instagram фото с женой и ребенком. Но

на днях шоумен опубликовал совместный снимок с дочерью, иронично подписав его: «Присматриваем Насте замок».

Дело в том, что сейчас звездная семья находится в Париже, и не посетить Диснейленд они просто не могли.

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Конечно же, и фотографии оттуда тут же появились в соцсети.

Поклонники сразу же засыпали маленькую Настю комплиментами («Крутышка!», «Вся в папу»), а самому Харламову пожелали скорого рождения сына.

Instagram:

Присматриваем Насте замок )))

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Instagram:

Кадр из фильма "Красавицы и чудовище" )) В окружении любимых девочек ) @asmuskristina

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