Татьяна Навка возмутила фанатов методами воспитания младшей дочери

Татьяна Навка с младшей дочерью Надей
 

Татьяна Навка с младшей дочерью Надей. Фото: instagram.com/tatiana_navka

Прославленная фигуристка Татьяна Навка поделилась с фолловерами в Instagram новым видео с дочерью Надей. Ролик получился очень забавным и развеселил многих подписчиков олимпийской чемпионки, однако некоторым Интернет-пользователям показалось, что она плохо обращается со своей малышкой. Супруга пресс-секретаря президента России, увидев негативные комментарии, поспешила на них ответить.

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В последнее время Татьяна Навка все чаще выкладывает в Сети фото и видео с подросшей дочерью Надей.

Обычно такие публикации вызывают у поклонников спортсменки восторг и искреннее умиление, но на этот раз мини-клип с малышкой вызвал у некоторых фанатов возмущение.

Дело в том, что на коротком ролике запечатлено, как Татьяна тащит свою дочку по полу, держа ее за одну руку.

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Надя покорно «едет» по гладкому полу и смеется. Но смех девочки, видимо, расслышали не все фолловеры... Кому-то показалось, что Татьяна мучает дочь и обращается с ней неподобающим образом. Прочитав обвинения в свой адрес, супруга Дмитрия Пескова не стала молчать и обратилась ко всем недовольным:

«Для тех, у кого совсем плохо с юмором, — это игра такая. И с суставами у ребенка все в порядке, так как мы занимаемся гимнастикой

(орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)».

А как считаете вы, допустимо ли подобным образом «играть» с ребенком?

Видео:

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