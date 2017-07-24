Татьяна Навка возмутила фанатов методами воспитания младшей дочери

Прославленная фигуристка Татьяна Навка поделилась с фолловерами в Instagram новым видео с дочерью Надей. Ролик получился очень забавным и развеселил многих подписчиков олимпийской чемпионки, однако некоторым Интернет-пользователям показалось, что она плохо обращается со своей малышкой. Супруга пресс-секретаря президента России, увидев негативные комментарии, поспешила на них ответить.

В последнее время Татьяна Навка все чаще выкладывает в Сети фото и видео с подросшей дочерью Надей.

Обычно такие публикации вызывают у поклонников спортсменки восторг и искреннее умиление, но на этот раз мини-клип с малышкой вызвал у некоторых фанатов возмущение.

Дело в том, что на коротком ролике запечатлено, как Татьяна тащит свою дочку по полу, держа ее за одну руку.

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Надя покорно «едет» по гладкому полу и смеется. Но смех девочки, видимо, расслышали не все фолловеры... Кому-то показалось, что Татьяна мучает дочь и обращается с ней неподобающим образом. Прочитав обвинения в свой адрес, супруга Дмитрия Пескова не стала молчать и обратилась ко всем недовольным:

«Для тех, у кого совсем плохо с юмором, — это игра такая. И с суставами у ребенка все в порядке, так как мы занимаемся гимнастикой

(орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)».

А как считаете вы, допустимо ли подобным образом «играть» с ребенком?

Видео:

У каждого родителя свои методы😂😂😂🙉🙈🙊 Главное с юмором подходить к проблеме 👆🏻✌🏻. PS: Для тех у кого совсем плохо с юмором-это игра такая👆🏻 И с суставами у ребёнка все в порядке , так как мы занимаемся гимнастикой 😉 A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Jul 24, 2017 at 12:21pm PDT

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