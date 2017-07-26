Фотограф Сергей Кондрашин поздравил супругу с последним днем брака

Известный латвийский фотограф Сергей Кондрашин сообщил, что его брак с супругой Богданой распался.

«Поздравляю дорогую супругу с последним днем брака! Спасибо за 22 года впечатлений и радости», - сообщил он накануне в своем профиле на Facebook. Богдана Кондрашина на это ответила: «Спасибо, дорогой супруг! Это были интересные годы. Чин-чин».

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Сергей также добавил, что это просто факт, заверенный нотариусом: «Мы давно все решили и спокойно живем. У меня великолепная жена и надеюсь, она останется хорошим человеком. Некоторые люди иногда переступают порог, после которого их движение совершенно не совподает с прежними спутниками. И приходится решать - заставлять себя или следовать своим путем. Вот и все».

Напомним, Богдана всегда поддерживала творчество мужа. Он снимал эротические календари со знаменитостями, делал видеопроекты, как развлекательные (для российского ТВ), так и серьезные (например, «Es tevi mīlu, Dzimtene» о латвийцах, которые уехали из страны, но решили вернуться).

Некоторое время назад пара вместе с дочерью переехала жить на Тенерифе, но спустя какое-то время Сергей вернулся в Латвию, пояснив, что в Испании для него просто нет работы. Богдана же с дочерью остались там.

































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