Фотосессия пожилых молодоженов из Латвии растрогала соцсети

Снимки со свадебной фотосессии немолодых, но безумно влюбленных и счастливых жениха и невесты из Латвии, сделанные фотографом Уллой Перкуне, тронули сердца тысяч пользователей Сети.
«Когда я увидела эту пару выходящей из машины, я поняла, что этот день будет особенным не только для них. Все было настолько мило, трогательно, сердечно, волнительно...
Фотографировать такое - просто счастье! Какая любовь между ними, сколько энергии и чувств, этот блеск в глазах... Они вдохновляют!
Думаю, глядя на эту пару, у многих, как и у меня, возникнет мысль: вот бы и мне так в таком возрасте!», - написала в социальной сети Facebook фотогрф Улла Перкуне, у которой во время съемки, по ее собственному признанию, время от времени на глаза наворачивались слезы.
Бракосочетание состоялось 22 июля в Кулдигском крае. «Свадьба прошла в тесном кругу, присутствовали только самые близкие», - сообщила Перкуне порталу Skaties.lv.
С работами фотографа Уллы Перкуне можно ознакомиться на ее страничках в Instagram и Facebook.
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