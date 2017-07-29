Фотосессия пожилых молодоженов из Латвии растрогала соцсети

Снимки со свадебной фотосессии немолодых, но безумно влюбленных и счастливых жениха и невесты из Латвии, сделанные фотографом Уллой Перкуне, тронули сердца тысяч пользователей Сети.

«Когда я увидела эту пару выходящей из машины, я поняла, что этот день будет особенным не только для них. Все было настолько мило, трогательно, сердечно, волнительно...

Фотографировать такое - просто счастье! Какая любовь между ними, сколько энергии и чувств, этот блеск в глазах... Они вдохновляют!

Думаю, глядя на эту пару, у многих, как и у меня, возникнет мысль: вот бы и мне так в таком возрасте!», - написала в социальной сети Facebook фотогрф Улла Перкуне, у которой во время съемки, по ее собственному признанию, время от времени на глаза наворачивались слезы.

Бракосочетание состоялось 22 июля в Кулдигском крае. «Свадьба прошла в тесном кругу, присутствовали только самые близкие», - сообщила Перкуне порталу Skaties.lv.

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Aizvērt Латвийская пожилая пара растрогала свадебными фото Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune Ulla Perkune







С работами фотографа Уллы Перкуне можно ознакомиться на ее страничках в Instagram и Facebook.

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