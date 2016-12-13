Смотрите, какой красавицей стала дочь Григория Лепса

Российский певец Григорий Лепс может похвастаться не только своей популярностью и уникальным тембром голоса, но и тем, что он является отцом четырех детей - 32-летней Инги, 10-летней Николь, 7-летнего Ивана и 5-летней Евы.
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В то время как младшие дети Григоря Лепса еще учатся в начальной школе и только мечтают о будущем,
его старшая дочь Инга уже вовсю проявляет себя на театральном поприще, а также активно поддерживает отца, посещая значимые мероприятия с его участием.
Смотрите, какой красавицей стала Инга!
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