Смотрите, какой красавицей стала дочь Григория Лепса

Российский певец Григорий Лепс может похвастаться не только своей популярностью и уникальным тембром голоса, но и тем, что он является отцом четырех детей - 32-летней Инги, 10-летней Николь, 7-летнего Ивана и 5-летней Евы.

В то время как младшие дети Григоря Лепса еще учатся в начальной школе и только мечтают о будущем,

его старшая дочь Инга уже вовсю проявляет себя на театральном поприще, а также активно поддерживает отца, посещая значимые мероприятия с его участием.

Смотрите, какой красавицей стала Инга!

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@mariacreative @enazarov1980 @anastasiya_plotka #NewYork A post shared by INGA LEPS (@ingaleps) on Jul 26, 2017 at 1:47am PDT

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Глупо притворяться что бантик не мой @mariacreative 🌺 A post shared by INGA LEPS (@ingaleps) on Jul 22, 2017 at 8:20pm PDT

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#теплеенебывает #летовМоскве A post shared by INGA LEPS (@ingaleps) on Jun 28, 2017 at 2:15am PDT

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Открытие ММКФ 39 #ледянаядорожка #ммкф39 A post shared by INGA LEPS (@ingaleps) on Jun 23, 2017 at 2:00am PDT

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@kinotavr28 ❤️#кинотавр28 #kinotavr28 A post shared by INGA LEPS (@ingaleps) on Jun 14, 2017 at 8:46am PDT

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Лишнее излишне ... A post shared by INGA LEPS (@ingaleps) on May 9, 2017 at 7:43am PDT

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Первый день той самой ВЕСНЫ!! #веснакрасна #неподведиРодная A post shared by INGA LEPS (@ingaleps) on Mar 31, 2017 at 7:27pm PDT

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♠️ your hands maybe strong but the feeling's all wrong, Your heart is as black as night 🖤 A post shared by INGA LEPS (@ingaleps) on Feb 11, 2017 at 6:23am PST

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A post shared by INGA LEPS (@ingaleps) on Jan 16, 2017 at 5:29pm PST

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Thank you my friend @gabrielmontagnani A post shared by INGA LEPS (@ingaleps) on Dec 12, 2016 at 10:39pm PST

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