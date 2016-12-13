Смотрите, какой красавицей стала дочь Григория Лепса

Григорий Лепс
 

Григорий Лепс. Фото: Sputnik/Scanpix

Российский певец Григорий Лепс может похвастаться не только своей популярностью и уникальным тембром голоса, но и тем, что он является отцом четырех детей - 32-летней Инги, 10-летней Николь, 7-летнего Ивана и 5-летней Евы.

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В то время как младшие дети Григоря Лепса еще учатся в начальной школе и только мечтают о будущем,

его старшая дочь Инга уже вовсю проявляет себя на театральном поприще, а также активно поддерживает отца, посещая значимые мероприятия с его участием.

Смотрите, какой красавицей стала Инга!

Instagram:

@mariacreative @enazarov1980 @anastasiya_plotka #NewYork

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Глупо притворяться что бантик не мой @mariacreative 🌺

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#теплеенебывает #летовМоскве

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Открытие ММКФ 39 #ледянаядорожка #ммкф39

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@kinotavr28 ❤️#кинотавр28 #kinotavr28

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Лишнее излишне ...

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♠️ your hands maybe strong but the feeling's all wrong, Your heart is as black as night 🖤

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Thank you my friend @gabrielmontagnani

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