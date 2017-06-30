«Не в маму»: подписчики впервые рассмотрели лицо сына Виторгана и Собчак

Популярная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак в последнее время все чаще публикует в Instagram фотографии с подросшим сыном Платоном. Казалось бы, кадры с малышом в блоге медиадивы уже никого не должны удивлять, но все же снимок, выложенный молодой мамой 1 августа, вызвал бурную реакцию Интернет-пользователей — а все потому, что на фото видна нижняя часть лица крохи.

Долгое время Максим Виторган и Ксения Собчак старались скрывать своего сына от общественности.

Лишь несколько месяцев назад молодые родители начали публиковать фотографии с малышом в соцсетях, но лицо его пока что стараются прятать от посторонних глаз.

Однако на свежем снимке, выложенном телеведущей в первый день августа, можно разглядеть нижнюю часть лица Платона, чего раньше Ксения не допускала.

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На трогательном семейном кадре мальчик запечатлен вместе с папой, тянущимся к нему. «Нюхаем счастье!» — шутливо написала Ксения. «Нет ничего более прекрасного, чем запах своего маленького ребенка»,

«Это самые счастливые моменты», «Красавчик! Пухляшик такой, чудо!», «Крепенький, не в маму»,

— принялись умиленно комментировать подписчики. Интересно, когда Собчак решится показать им первый портрет Платона?

Instagram:

Нюхаем счастье!!!!:)))) A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Aug 1, 2017 at 1:29am PDT

Instagram:

Мои мальчики:)))!!! A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jun 29, 2017 at 8:39pm PDT

Instagram:

Instagram:

Платон Максимович с утра при параде и с букетом. Поздравляет любимую сестру Полину с днем рождения 🌸🌸🌸:) A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jul 26, 2017 at 3:31am PDT

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