«Не в маму»: подписчики впервые рассмотрели лицо сына Виторгана и Собчак

 

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Популярная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак в последнее время все чаще публикует в Instagram фотографии с подросшим сыном Платоном. Казалось бы, кадры с малышом в блоге медиадивы уже никого не должны удивлять, но все же снимок, выложенный молодой мамой 1 августа, вызвал бурную реакцию Интернет-пользователей — а все потому, что на фото видна нижняя часть лица крохи.

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Долгое время Максим Виторган и Ксения Собчак старались скрывать своего сына от общественности.

Лишь несколько месяцев назад молодые родители начали публиковать фотографии с малышом в соцсетях, но лицо его пока что стараются прятать от посторонних глаз.

Однако на свежем снимке, выложенном телеведущей в первый день августа, можно разглядеть нижнюю часть лица Платона, чего раньше Ксения не допускала.

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На трогательном семейном кадре мальчик запечатлен вместе с папой, тянущимся к нему. «Нюхаем счастье!» — шутливо написала Ксения. «Нет ничего более прекрасного, чем запах своего маленького ребенка»,

«Это самые счастливые моменты», «Красавчик! Пухляшик такой, чудо!», «Крепенький, не в маму»,

— принялись умиленно комментировать подписчики. Интересно, когда Собчак решится показать им первый портрет Платона?

Instagram:

Нюхаем счастье!!!!:))))

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Instagram:

Мои мальчики:)))!!!

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Instagram:

Когда счастлив,обычно и рассказать особенно о себе нечего. Драмы,разоблачения,гипертрофированные страсти,поиск приключений -все это сразу становится чужим и смешным. "Как дела?"-"Да вроде хорошо,вот с семьей время провожу"-говоришь как можно более непринужденно ,потому как неловко сказать о том,как необьяснимо хорошо просто быть рядом.... счастливые семьи точно в этом все очень похожи друг на друга,Лев Николаевич в этом не ошибался:)))

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

Instagram:

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