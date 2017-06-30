«Не в маму»: подписчики впервые рассмотрели лицо сына Виторгана и Собчак

Популярная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак в последнее время все чаще публикует в Instagram фотографии с подросшим сыном Платоном. Казалось бы, кадры с малышом в блоге медиадивы уже никого не должны удивлять, но все же снимок, выложенный молодой мамой 1 августа, вызвал бурную реакцию Интернет-пользователей — а все потому, что на фото видна нижняя часть лица крохи.
- Видео, взволновавшее Сеть: Собчак и Виторган показали, как повысить либидо 26 апреля 2017 г.
- Мама Ксении Собчак сделала неожиданное признание о внуке 1 февраля 2017 г.
- Ксения Собчак удивила мастер-классом по грудному вскармливанию 21 января 2017 г.
- Поразительно! Смотрите, как дочь Виторгана похожа на Собчак 17 января 2017 г.
- Молодая мама Ксения Собчак уже публикует фото в бикини 13 января 2017 г.
- Фото малыша Собчак покорило Сеть 12 января 2017 г.
Долгое время Максим Виторган и Ксения Собчак старались скрывать своего сына от общественности.
Лишь несколько месяцев назад молодые родители начали публиковать фотографии с малышом в соцсетях, но лицо его пока что стараются прятать от посторонних глаз.
Однако на свежем снимке, выложенном телеведущей в первый день августа, можно разглядеть нижнюю часть лица Платона, чего раньше Ксения не допускала.
На трогательном семейном кадре мальчик запечатлен вместе с папой, тянущимся к нему. «Нюхаем счастье!» — шутливо написала Ксения. «Нет ничего более прекрасного, чем запах своего маленького ребенка»,
«Это самые счастливые моменты», «Красавчик! Пухляшик такой, чудо!», «Крепенький, не в маму»,
— принялись умиленно комментировать подписчики. Интересно, когда Собчак решится показать им первый портрет Платона?
Instagram:
Instagram:
Instagram:
Когда счастлив,обычно и рассказать особенно о себе нечего. Драмы,разоблачения,гипертрофированные страсти,поиск приключений -все это сразу становится чужим и смешным. "Как дела?"-"Да вроде хорошо,вот с семьей время провожу"-говоришь как можно более непринужденно ,потому как неловко сказать о том,как необьяснимо хорошо просто быть рядом.... счастливые семьи точно в этом все очень похожи друг на друга,Лев Николаевич в этом не ошибался:)))
Instagram:
Еще по этой теме