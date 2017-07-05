«Чудо с ямочками на щечках»: Игорь Николаев показал подросшую дочку

Игорь Николаев
 

Игорь Николаев. Фото: Nina Zotina / Sputnik

Игорь Николаев души не чает в своей младшей дочке Веронике, в последнее время гордый отец все чаще выкладывает фото очаровательной малышки в Instagram. Взглянув на свежий снимок девочки, поклонники тут же принялись рассуждать, на кого из родителей она похожа.

Еще по этой теме

Счастливые родители Игорь Николаев и Юлия Проскурякова часто рассказывают своим подписчикам в Сети об успехах дочери Вероники, которой в октябре исполнится два года. На днях Игорь Николаев опубликовал в соцсети новое фото малышки.

«Наша радость #верониканиколаева обожает сидеть на нормальном стуле для взрослых с мамой и папой за столом на террасе !) Да, взрослая жизнь так заманчива!.. Ну ничего, уже скоро! В октябре - 2 года!)»

(орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим. ред.), — подписал фотографию музыкант.

Реклама

Увидев снимок, поклонники с упоением стали обсуждать главный вопрос, который регулярно появляется в Instagram любых знаменитых родителей: их волновало, на кого похож ребенок. Одни фолловеры пришли к выводу, что девочка больше напоминает Игоря Николаева.

«Маленький Игорек!», «Папина копия», «Игорь, как же доченька похожа на Вас!», — комментировали снимок подписчики.

Другие с ними не согласились: они разглядели в Веронике и черты ее мамы Юлии Проскуряковой: «Не согласна, что копия папы! Присутствуют черты обоих родителей!», «Кажется на маму становится похожа Вероничка». Однако все фанаты сошлись на том, что Вероника очень милая девочка, и пришли в восторг от ямочек на ее пухлых щечках.

Instagram:

Instagram:

Instagram:

Девочки мои! Лечу к вам!!!✈️😘😘 @uliaveronika #верониканиколаева

A post shared by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on

Instagram:

Еще по этой теме
Татьяна Навка возмутила фанатов методами воспитания младшей дочери

Татьяна Навка возмутила фанатов методами воспитания младшей дочери

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева показала подросшую дочь

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева показала подросшую дочь

Редкий кадр: Гарик Харламов показал подросшую дочь

Редкий кадр: Гарик Харламов показал подросшую дочь


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 239000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 400000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

СМИ назвали претендента на место Малахова в "Пусть говорят" Showbiz

СМИ назвали претендента на место Малахова в "Пусть говорят"

Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни Showbiz

Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни

Latvenergo хочет денег и с живых, и с мертвых Новости

Latvenergo хочет денег и с живых, и с мертвых

63 000 человек отменили предварительные заказы на новую Tesla Hi-Tech

63 000 человек отменили предварительные заказы на новую Tesla

Пенсии: одни выживают на 300, другие шикуют на 19,2 тыс евро Новости

Пенсии: одни выживают на 300, другие шикуют на 19,2 тыс евро

Я - папа!

Дети

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
NETWORK SPECIALIST
NETWORK SPECIALIST
TĪKLA SPECIĀLISTS
TĪKLA SPECIĀLISTS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
LOĢISTIKAS VADĪTĀJS
LOĢISTIKAS VADĪTĀJS

Темы

 