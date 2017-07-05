«Чудо с ямочками на щечках»: Игорь Николаев показал подросшую дочку

Игорь Николаев души не чает в своей младшей дочке Веронике, в последнее время гордый отец все чаще выкладывает фото очаровательной малышки в Instagram. Взглянув на свежий снимок девочки, поклонники тут же принялись рассуждать, на кого из родителей она похожа.

Счастливые родители Игорь Николаев и Юлия Проскурякова часто рассказывают своим подписчикам в Сети об успехах дочери Вероники, которой в октябре исполнится два года. На днях Игорь Николаев опубликовал в соцсети новое фото малышки.

«Наша радость #верониканиколаева обожает сидеть на нормальном стуле для взрослых с мамой и папой за столом на террасе !) Да, взрослая жизнь так заманчива!.. Ну ничего, уже скоро! В октябре - 2 года!)»

(орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим. ред.), — подписал фотографию музыкант.

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Увидев снимок, поклонники с упоением стали обсуждать главный вопрос, который регулярно появляется в Instagram любых знаменитых родителей: их волновало, на кого похож ребенок. Одни фолловеры пришли к выводу, что девочка больше напоминает Игоря Николаева.

«Маленький Игорек!», «Папина копия», «Игорь, как же доченька похожа на Вас!», — комментировали снимок подписчики.

Другие с ними не согласились: они разглядели в Веронике и черты ее мамы Юлии Проскуряковой: «Не согласна, что копия папы! Присутствуют черты обоих родителей!», «Кажется на маму становится похожа Вероничка». Однако все фанаты сошлись на том, что Вероника очень милая девочка, и пришли в восторг от ямочек на ее пухлых щечках.

Instagram:

Наша радость #верониканиколаева обожает сидеть на НОРМАЛЬНОМ стуле для ВЗРОСЛЫХ с мамой и папой за столом на террасе !) Да, взрослая жизнь так заманчива!.. Ну ничего, уже скоро! В октябре - 2 года!))😘😂😂😂 Фото photo by @marinagolova A post shared by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Aug 3, 2017 at 5:48am PDT

Instagram:

Жмуримся на солнышке ☀️, радуемся водичке 💦 и строим рожицы 😜#верониканиколаева #игорьниколаев A post shared by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Aug 2, 2017 at 3:46am PDT

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Девочки мои! Лечу к вам!!!✈️😘😘 @uliaveronika #верониканиколаева A post shared by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Jul 24, 2017 at 1:37pm PDT

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