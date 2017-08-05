5 идей, чем заняться в Юрмале с детьми в дождливую погоду

 

Фото: Пресс-фото

С каким нетерпением все мы ждем лета, тепла и солнца! Но погода не всегда подстраивается под наши планы. Мало кому нравится, если за окном дождь и приходится сидеть дома. Но только не в Юрмале! Город-курорт предлагает своим жителям и гостям широкие возможности отдыха и развлечений в любую погоду, даже в дождливую! Главное – знать, куда можно пойти, чтобы с пользой и интересом провести день, когда природа «плачет».

Еще по этой теме

Рекомендуем 5 превосходных мест для отдыха, которые стоит посетить семьям с детьми в дождливую погоду:

Музей города Юрмалы, выставка «Ребенок на курорте». На выставке представлены детские игрушки, книги, игры, одежда и пляжные принадлежности из хранилища музея города Юрмалы.

Посетителям музея открываются возможности как прослушать видео- и аудиорассказы воспоминаний о жизни детей в Юрмале, так и проникнуться атмосферой пляжа и строить песчаные замки.

Выставка охватывает период времени с конца XIX века до наших дней, знакомя с развлечениями и отдыхом детей на курорте. Постоянная экспозиция «Ребенок на курорте» доступна для осмотра в музее города Юрмалы по адресу: ул. Тиргоню, 29, Майори, Юрмала. Часы работы: пн., вт. – закрыта, ср. – вс. с 10.00 до 18.00. Вход бесплатный.

Реклама

Фото: Пресс-фото

«Zili Brīnumi Jūrmala» в галерее KORSO. Это необыкновенный образовательно-развлекательный центр для всей семьи, который можно сравнить с детскими научными центрами в других странах.

Интерактивные, действующие на основе принципов физики, экспонаты, созданные, следуя тематике книги «Чудеса / Социальная физика для детей», вдохновят любого посетителя.

Центр также сдает в аренду помещения для организации детских праздников и корпоративных мероприятий. Специальные цены на посещение для семей, групп, а также при проведении праздников.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: более подробная информация ЗДЕСЬ

Катание на роликах на спортплощадке Майори. В частично открытом холле в Майори на площадке, специально предназначенной для катания на роликовых коньках, можно кататься на роликах по рабочим и выходным дням с 12.00 до 22.00. Можно брать собой свои роликовые коньки или арендовать их на месте. Стоимость часа: взрослым - 2 евро, учащимся -1 евро, детям до 7 лет - бесплатно. В определенное время дня можно кататься на роликах с палками.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: дополнительная информация ЗДЕСЬ

Аквапарк Līvu. Если погодные условия не балуют, то стоит отправиться в тропики Латвии – аквапарк Līvu! Это место захватывающих приключений как для детей, так и для взрослых.

Там можно мчаться вниз по горкам разной сложности, плескаться в бассейне, расслабляться в SPA или наслаждаться молочными коктейлями в плавучем баре.

В аквапарке Līvu лето не кончается никогда!

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: дополнительная информация ЗДЕСЬ

Фото: пресс-фото

Центр природного образования «Meža māja» в Кемери. Для семей с детьми основное предложение - это организованные «Meža māja»

публичные мероприятия по изучению природного мира (например, Дни птиц, Ночь летучих мышей и др.), которые проводятся раз в месяц по выходным дням и, как правило, без предварительной записи.

Кроме того, Центр природного образования «Meža māja» по рабочим дням и в рабочее время организует групповые занятия по изучению природы. Количество участников группы: от 15 до 25 человек. Предварительная запись обязательна. Предложение доступно семьям с детьми, если сорганизована группа с соответствующим числом участников.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: более подробная информация о мероприятиях центра природного образования «Meža māja» ЗДЕСЬ

Еще по этой теме
5 идей для активного отдыха семьям с детьми в Юрмале

5 идей для активного отдыха семьям с детьми в Юрмале

Чем занять детей летом без удара по бюджету

Чем занять детей летом без удара по бюджету

Пляжная библиотека на Луцавсале ждет и взрослых, и детей

Пляжная библиотека на Луцавсале ждет и взрослых, и детей


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Ādaži, 29000 EUR
Дом
Дом, Bauska, 107000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 590 EUR

reklama.vesti.lv

Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни Showbiz

Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни

Древний спиннер назвали причиной краха шумерских государств Hi-Tech

Древний спиннер назвали причиной краха шумерских государств

Приход Lidl в Латвию обострит борьбу за работников Новости

Приход Lidl в Латвию обострит борьбу за работников

В ЕС в миллионах яиц нашли яд Новости

В ЕС в миллионах яиц нашли яд

В Латвии можно будет наблюдать частичное затмение Луны Hi-Tech

В Латвии можно будет наблюдать частичное затмение Луны

Семья

Дети

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
LOĢISTIKAS VADĪTĀJS
LOĢISTIKAS VADĪTĀJS
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
IEPIRKUMU MENEDŽERIS/-E
IEPIRKUMU MENEDŽERIS/-E

Темы

 