5 идей, чем заняться в Юрмале с детьми в дождливую погоду

С каким нетерпением все мы ждем лета, тепла и солнца! Но погода не всегда подстраивается под наши планы. Мало кому нравится, если за окном дождь и приходится сидеть дома. Но только не в Юрмале! Город-курорт предлагает своим жителям и гостям широкие возможности отдыха и развлечений в любую погоду, даже в дождливую! Главное – знать, куда можно пойти, чтобы с пользой и интересом провести день, когда природа «плачет».

Рекомендуем 5 превосходных мест для отдыха, которые стоит посетить семьям с детьми в дождливую погоду:

Музей города Юрмалы, выставка «Ребенок на курорте». На выставке представлены детские игрушки, книги, игры, одежда и пляжные принадлежности из хранилища музея города Юрмалы.

Посетителям музея открываются возможности как прослушать видео- и аудиорассказы воспоминаний о жизни детей в Юрмале, так и проникнуться атмосферой пляжа и строить песчаные замки.

Выставка охватывает период времени с конца XIX века до наших дней, знакомя с развлечениями и отдыхом детей на курорте. Постоянная экспозиция «Ребенок на курорте» доступна для осмотра в музее города Юрмалы по адресу: ул. Тиргоню, 29, Майори, Юрмала. Часы работы: пн., вт. – закрыта, ср. – вс. с 10.00 до 18.00. Вход бесплатный.

Реклама

Фото: Пресс-фото

«Zili Brīnumi Jūrmala» в галерее KORSO. Это необыкновенный образовательно-развлекательный центр для всей семьи, который можно сравнить с детскими научными центрами в других странах.

Интерактивные, действующие на основе принципов физики, экспонаты, созданные, следуя тематике книги «Чудеса / Социальная физика для детей», вдохновят любого посетителя.

Центр также сдает в аренду помещения для организации детских праздников и корпоративных мероприятий. Специальные цены на посещение для семей, групп, а также при проведении праздников.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: более подробная информация ЗДЕСЬ

Катание на роликах на спортплощадке Майори. В частично открытом холле в Майори на площадке, специально предназначенной для катания на роликовых коньках, можно кататься на роликах по рабочим и выходным дням с 12.00 до 22.00. Можно брать собой свои роликовые коньки или арендовать их на месте. Стоимость часа: взрослым - 2 евро, учащимся -1 евро, детям до 7 лет - бесплатно. В определенное время дня можно кататься на роликах с палками.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: дополнительная информация ЗДЕСЬ

Аквапарк Līvu. Если погодные условия не балуют, то стоит отправиться в тропики Латвии – аквапарк Līvu! Это место захватывающих приключений как для детей, так и для взрослых.

Там можно мчаться вниз по горкам разной сложности, плескаться в бассейне, расслабляться в SPA или наслаждаться молочными коктейлями в плавучем баре.

В аквапарке Līvu лето не кончается никогда!

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: дополнительная информация ЗДЕСЬ

Фото: пресс-фото

Центр природного образования «Meža māja» в Кемери. Для семей с детьми основное предложение - это организованные «Meža māja»

публичные мероприятия по изучению природного мира (например, Дни птиц, Ночь летучих мышей и др.), которые проводятся раз в месяц по выходным дням и, как правило, без предварительной записи.

Кроме того, Центр природного образования «Meža māja» по рабочим дням и в рабочее время организует групповые занятия по изучению природы. Количество участников группы: от 15 до 25 человек. Предварительная запись обязательна. Предложение доступно семьям с детьми, если сорганизована группа с соответствующим числом участников.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: более подробная информация о мероприятиях центра природного образования «Meža māja» ЗДЕСЬ

Еще по этой теме