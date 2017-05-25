Папины копии: Татьяна Навка показала редкое фото с обеими дочерьми

Мы привыкли видеть в Instagram Татьяны Навки фотографии ее младшей дочери Нади, а вот со старшей, Александрой Жулиной, фигуристка позирует довольно редко. На днях супруга пресс-секретаря российского президента сделала исключение и опубликовала в Сети нежную семейную фотографию.

4 августа прославленная российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей страничке в Instagram снимок, на котором она позирует вместе с обеими дочерьми — 2-летней Надеждой Песковой и 17-летней Александрой Жулиной. «Хоть и папины дочки. Но все равно мамины!!!» — подписала фото Татьяна (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). В комментариях к посту

фолловеры Навки подтвердили, что девочки очень похожи на своих отцов: Надя — на Дмитрия Пескова, а Саша — на первого супруга Татьяны Александра Жулина.

Интернет-пользователи осыпали девочек комплиментами, а некоторые даже предложили фигуристке задуматься о сыне.

Instagram:

❤️❤️❤️ Хоть и папины дочки🙈Но все равно мамины!!! A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Aug 4, 2017 at 6:22am PDT

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Кстати, Дмитрий Песков и Татьяна Навка недавно отметили вторую годовщину свадьбы.

Instagram:

Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь!!!💖💖💖 #бумажнаясвадьба💍 #peskovfamily A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Aug 1, 2017 at 9:15am PDT

Поклонники Татьяны не перестают восхищаться ее идеальной фигурой и потрясающей спортивной формой.

Они уверены, что 42-летняя фигуристка выглядит намного моложе своего возраста.

Instagram:

А тем временем готовлюсь к " Руслан и Людмиле" 🤸🏼‍♂️🤸🏻‍♀️⛸😂😂😂 Спасибо @van_den1 за то, что не даёшь мне расслабиться 💪🏽 #русланилюдмила @navka_show A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Jul 27, 2017 at 3:07am PDT

Видео:

Ответ @plushenkoofficial😂 Женька, мне тоже нравится этот вид спорта💪🏽💪🏽💪🏽 #движениеэтожизнь #русланилюдмила #навкашоу Video by @van_den1 👏🏻 A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Aug 2, 2017 at 9:10am PDT

Instagram:

Размечталась 🤔🤔🤔 A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Jul 7, 2017 at 7:08am PDT

Instagram:

Спасибо моему любимому маэстро @vyudashkin , за этот восхитительный образ!!! 💃🏻 #redcarpet @chopard @mercury_russia #chopardlovescinema #chopard_ммкф A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Jun 29, 2017 at 11:49am PDT

Instagram:

Ну очень нам понравился этот чудесный Померанский шпиц!!! 🐶 A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Jul 9, 2017 at 5:25am PDT

Instagram:

AMFAR🌟 A post shared by Sasha Zhulina (@sashazhulina) on May 25, 2017 at 12:58pm PDT

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