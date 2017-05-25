Папины копии: Татьяна Навка показала редкое фото с обеими дочерьми

Мы привыкли видеть в Instagram Татьяны Навки фотографии ее младшей дочери Нади, а вот со старшей, Александрой Жулиной, фигуристка позирует довольно редко. На днях супруга пресс-секретаря российского президента сделала исключение и опубликовала в Сети нежную семейную фотографию.
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4 августа прославленная российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей страничке в Instagram снимок, на котором она позирует вместе с обеими дочерьми — 2-летней Надеждой Песковой и 17-летней Александрой Жулиной. «Хоть и папины дочки. Но все равно мамины!!!» — подписала фото Татьяна (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). В комментариях к посту
фолловеры Навки подтвердили, что девочки очень похожи на своих отцов: Надя — на Дмитрия Пескова, а Саша — на первого супруга Татьяны Александра Жулина.
Интернет-пользователи осыпали девочек комплиментами, а некоторые даже предложили фигуристке задуматься о сыне.
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Кстати, Дмитрий Песков и Татьяна Навка недавно отметили вторую годовщину свадьбы.
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Поклонники Татьяны не перестают восхищаться ее идеальной фигурой и потрясающей спортивной формой.
Они уверены, что 42-летняя фигуристка выглядит намного моложе своего возраста.
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