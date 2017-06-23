После рождения дочери Лили, которая, как сообщал ранее Русский TVNET, появилась на свет 6 июня этого года, латвийская супермодель Карлина Цауне уже демонстрирует идеальную форму, о чем свидетельствуют ее свежие снимки в Instagram.
Карлина опубликовала в Сети не только фотографии в бикини, но и поделилась очень интимным кадром, на котором кормит малышку Лили грудью (на фото она прикрыта изображением кусочка арбуза).
Как известно, племянница латвийского экс-политика Эйнара Репше на время оставила работу, чтобы полностью посвятить себя подготовке к материнству.
Со своим любимым мужчиной и отцом ребенка Людвигом Карлина сочеталась браком 22 апреля в Стокгольме, где они сейчас проживают и вместе растят дочку.
Для обоих это первый ребенок.
Напомним,
в 2010 году Карлина Цауне стала победительницей международного конкурса Supermodel of the World, после чего ее карьера стремительно пошла в гору.
Латвийская модель украшала обложки ведущих модных журналов и представляла известные мировые бренды.