После рождения дочери Лили, которая, как сообщал ранее Русский TVNET, появилась на свет 6 июня этого года, латвийская супермодель Карлина Цауне уже демонстрирует идеальную форму, о чем свидетельствуют ее свежие снимки в Instagram.

Карлина опубликовала в Сети не только фотографии в бикини, но и поделилась очень интимным кадром, на котором кормит малышку Лили грудью (на фото она прикрыта изображением кусочка арбуза).

all day - every day 🍉🍉 #InBoobsWeTrust #motherhood A post shared by karlina caune - wiklund (@karlinacaune) on Jul 6, 2017 at 12:01am PDT

been a good day 🐠🍑😸 A post shared by karlina caune - wiklund (@karlinacaune) on Jul 21, 2017 at 10:52am PDT

🐚🐚🐚 A post shared by karlina caune - wiklund (@karlinacaune) on Jul 21, 2017 at 2:20am PDT

Как известно, племянница латвийского экс-политика Эйнара Репше на время оставила работу, чтобы полностью посвятить себя подготовке к материнству.

Со своим любимым мужчиной и отцом ребенка Людвигом Карлина сочеталась браком 22 апреля в Стокгольме, где они сейчас проживают и вместе растят дочку.

Для обоих это первый ребенок.

💞 worlds best husband 💞 by @vitym A post shared by karlina caune - wiklund (@karlinacaune) on Jul 16, 2017 at 1:45am PDT

this midsummer we didn't have time to weave flower crowns but we have our own Lily ✨🌸 #lafamilia #WiklundGirlGang #midsommar A post shared by karlina caune - wiklund (@karlinacaune) on Jun 23, 2017 at 10:17am PDT

Напомним,

в 2010 году Карлина Цауне стала победительницей международного конкурса Supermodel of the World, после чего ее карьера стремительно пошла в гору.

Латвийская модель украшала обложки ведущих модных журналов и представляла известные мировые бренды.