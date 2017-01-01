Надежда Бабкина готовит внука к школе: смотрите фото и видео!

Легендарная российская певица Надежда Бабкина готовится сразу к двум важным событиям в своей жизни – ее 6-летний внук Георгий идет в первый класс, ну и стартует новый театральный сезон в театре «Русская песня», художественным руководителем которого является Надежда Георгиевна.

Накануне Надежда Бабкина вместе со старшим внуком Гошей посетила московский «Детский мир», где они приобрели все необходимые принадлежности для школы.

Будущий первоклассник самостоятельно выбирал тетради и ручки, а Надежда Георгиевна давала ему советы и рекомендации.

Первого сентября Георгий станет учеником Ломоносовской школы, которая располагается в подмосковном селе Успенское. Среди учеников и выпускников Ломоносовской школы дочь телеведущего Леонида Якубовича, дочь телеведущего и артиста Александра Цекало, сын певицы Жасмин, племянник певца Дмитрия Маликова, трое детей телеведущего Владимира Соловьева, сын певицы Ирины Дубцовой, трое детей актрисы Екатерины Климовой, сын ведущего Антона Комолова, сын актера Валерия Золотухина, а также дочь певицы Славы.

Школа славится своими традициями и индивидуальным подходом к каждому ученику. И, что немаловажно для родителей Гоши,

на ее территории работает музыкальная школа, в которой ведут преподавание педагоги Московской консерватории им П. И. Чайковского и Российской академии музыки им. Гнесиных.

Гоша уже давно проявил тягу к музыке и на каждый семейный праздник готовит музыкальные сюрпризы.

FOTO: Наталья Габбасова

FOTO: Наталья Габбасова

FOTO: Наталья Габбасова

FOTO: Наталья Габбасова

А 7 сентября для Надежды Бабкиной еще одно важное в ее жизни событие – театр «Русская песня» открывает новый театральный сезон. В этот день на сцене театра пройдет одна из самых ярких постановок 2017 года – спектакль «Бабий бунт в нашем колхозе».

Появление Надежды Бабкиной в роли Марфы, жены председателя колхоза, в постановке Нины Чусовой «Бабий бунт в нашем колхозе» по «Донским рассказам» Михаила Шолохова, станет настоящим откровением для зрителей.

Еще недавно народная артистка России Надежда Бабкина делала первые шаги в качестве драматической актрисы, являясь в нарочито «картинных» и гротескных образах Солохи и Императрицы в фолк-мюзикле «Ночь перед Рождеством». Теперь же она приблизилась к освоению психологического театра, вложив в свою роль все грани внутренних человеческих переживаний.

FOTO: Наталья Габбасова

FOTO: Наталья Габбасова

FOTO: Наталья Габбасова

В спектакле также задействованы заслуженный артист России Сергей Колесников, народная артистка России Ольга Волкова, актер театра и кино Иван Замотаев, заслуженный артист России Николай Добрынин, а также, естественно, сама народная артистка России Надежда Бабкина и коллективы театра «Русская песня».

В новом сезоне запланированы несколько новых постановок, среди которых музыкально-хореографическое шоу «Живая сцена «Москва и москвичи» и красивый, захватывающий, глубокий спектакль «Омут любви»

по мотивам повести Александра Куприна «Яма». Также зрителей ждут уже полюбившийся фолк-мюзикл «Ночь перед Рождеством», концерт к 40-летнему юбилею ансамбля «Русская песня» «Золотые хиты «Русской песни» и невероятный по своему масштабу спектакль «Россия, слово о тебе».