Вот это меню! Чем принца Джорджа кормят в школе

Как известно, 4-летний принц Джордж на прошлой неделе впервые пошел в школу, и подробности его пребывания там очень интересуют общественность. Так, западной прессе удалось узнать, чем кормят сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма в учебном заведении.

Напомним, что на прошлой неделе принц Уильям отвел принца Джорджа в школу один, так как Кейт Миддлтон страдает от токсикоза (герцогиня ждет третьего ребенка). О том, как Джордж провел свой первый день в учебном заведении, сообщалось ранее. А теперь появились интересные подробности о том, чем питается малыш в школе.

Принц Джордж пошел в школу Thomas's Battersea в Лондоне, так как его родители хотят, чтобы он рос среди обычных детей. Кейт и Уильям даже попросили преподавателей не делать никаких исключений для их сына.

Но вряд ли там учатся самые простые детки, так как плата в этой частной школе составляет 23 тысячи долларов в год.

Поэтому и условия для учащихся здесь соответствующие. К примеру, стало известно школьное меню, которое меняется каждые три недели.

Итак, в меню школы принца Джорджа блюда - как из лучших ресторанов. Так, ученикам сейчас предлагаются

ягненок со свежими травами, филе лосося, треска в соусе, пироги с индейкой и ветчиной, картофельное карри, брускетты с томатами и авокадо, абрикосовые тарталетки, банановый молочный коктейль, торт с заварным кремом, клубникой и тропическими фруктами.

Чтобы блюда не приедались, позиции будут меняться каждые 3 недели.

Так что голодным малыш точно не останется.