Сказка! В Ригу приехали невероятные куклы лучших мастеров Европы

С 14 по 17 сентября у рижан есть уникальная возможность окунуться в сказку, в волшебный мир кукол, узнать много интересного об их создании и даже посетить мастер-классы известных мастеров.

Фестиваль кукольного искусства предлагает обширную программу, но

главным его событием, безусловно, является выставка в Музее истории Латвийской железной дороги с участием 110 профессиональных кукольных художников из 16 европейских стран.

Почетный гость фестиваля - знаменитый американский художник-кукольник Э. Дж. Тейлор.

Посетители смогут ознакомиться с методами и материалами авторских работ, отражающими все разнообразие кукольного искусства, воображение и талант художников. Авторы проведут презентации о своем творчестве, можно будет посмотреть спектакли, фильмы и посетить мастер-классы.

Участие в фестивале примут Театр марионеток семьи Пилат из Словакии и Театр Диты Балчус «Два глаза».

Выставку кукол дополнит коллекция костюмов латвийских дизайнеров из любимых фильмов и театральных спектаклей, а также мемориальная выставка, посвященная выдающимся личностям Латвии

- актрисе Вие Артмане и дизайнеру костюмов Вечелле Варславане. Кроме того, в рамках фестиваля состоится конференция «Роль кукол в кино и театральных спектаклях».

Насколько вам интересна вся обширная культурная программа этого яркого мероприятия, решайте сами, но выставку кукол мы лично очень советуем посетить - и взрослым, и детям. Когда еще вы увидете такие шедевры, которые, кажется, вот-вот оживут на глазах, как в сказке?! Смотрите фото в нашей галерее, но, поверьте, это все равно не то, что увидеть все это «вживую»...