5 приложений, которые пригодятся школьникам и студентам в учебе

Мобильный телефон стал надежным союзником для каждого учащегося школы или университета. Качественная фотокамера дает возможность запечатлеть важные моменты жизни, различные приложения помогают выполнять повседневные дела, делают жизнь интереснее, а также позволяют учиться и получать ценный опыт. В связи с началом нового учебного года эксперты Huawei знакомят учащихся с 5 приложениями, которые помогут в решении повседневных задач и получении новых знаний.

«Сумка» – учебники, которые невозможно забыть дома

Приложение «Soma» разработанное компанией «Lielvārds», позволяет учащимся 1-12-х классов пользоваться учебными материалами, созданными компанией и партнерами, в цифровом формате.

Разработчики приложения позаботились о том, чтобы избавить школьников от такой проблемы, как забытые дома учебники, а также от необходимости носить в школьной сумке тяжелые учебные пособия.

Теперь любой школьник может получить онлайн-доступ к учебным материалам по таким предметам, как латышский язык, математика, биология, география, физика и химия. Приложение содержит интерактивные видео по учебным предметам, что облегчает процесс освоения и делает его более многообразным и увлекательным.

«Photomath» – помощник по математике

Приложение станет для школьника настоящим помощником. Оно дает подробное решение любой задачи по математике. Остается только его сфотографировать и сделать доступным в режиме онлайн. Алгоритмы, используемые в приложении, способны понимать и справляться с такими запросами, которые написаны от руки. На первый взгляд, может показаться, что это приложение придумано для лентяев, не желающих выполнять домашние задания. Но это вовсе не так.

«Photomath» предлагает не только решение задачи, но и подробное объяснение этого решения, чтобы учащийся в следующий раз с подобным заданием смог справиться самостоятельно

. Это приложение – карманный советчик, помогающий решать сложные задачи и справляться с новыми заданиями.

«Flashcards» – помощь в освоении любого учебного предмета

Это приложение пригодится тем, кому предстоит за короткий период освоить большой объем знаний. Приложение «Flashcards» особенно полезно школьникам и студентам, которым необходимо запомнить различные термины точных наук и естествознания, а также изучающим иностранные языки.

Пользователь имеет возможность создавать собственные карточки с изображениями и пояснениями, чтобы в увлекательной форме освоить знания и быстро подготовиться к экзамену.

«Duolingo| – простой способ изучения иностранного языка

Приложение предлагает изучать иностранные языки с использованием игровых элементов и тестовых вопросов. За каждый правильный ответ присуждаются баллы. «Duolingo», позволяя контролировать процесс обучения, выводит пользователя на все более высокий уровень знаний. Пользователь получает возможность сравнивать свой прогресс с достижениями других пользователей, что вносит в процесс обучения дух соревнования.

Приложение «Duolingo» – прекрасная возможность бесплатного изучения любого из 15 самых популярных языков мира, а также совершенствования уже имеющихся знаний.

«Coursera» – образование по интересам

Школьники и студенты нередко заинтересованы также в получении знаний, которые не дает школа или университет. Онлайн-курсы «Coursera» – это отличная возможность прослушать курс лекций по интересующей теме от преподавателей Оксфордского, Стэнфордского и других признанных в мире университетов. Приложение позволяет полностью пройти выбранный курс, представить различные домашние, исследовательские работы, а также подготовиться к экзаменам.

«Coursera» поможет наряду с основной учебой в школе или в университете освоить новые знания, которые определенно пригодятся в будущем и повысят конкурентоспособность выпускника на рынке труда.

О чем должен знать пользователь приложений?

Согласно данным Huawei, владелец мобильного телефона использует в среднем 15 приложений, и их количество продолжает расти. Поэтому важное значение имеет наличие у телефона мощного центрального процессора (CPU) и большой оперативной памяти (RAM), что позволяет удовлетворять постоянно возрастающие потребности пользователей. Эксперты Huawei отмечают: «Обычно мы используем несколько приложений одновременно, нередко переключаемся с одного на другое, что увеличивает нагрузку на центральный процессор и оперативную память. При выборе телефона следует обратить внимание на мощность центрального процессора и объем оперативной памяти.

Мощность процессора зависит от герц и количества ядер: чем больше частота такта процессора и чем больше количество ядер, тем больше возможностей выполнять несколько действий одновременно. То же самое можно сказать и об оперативной памяти – чем больше ее объем, тем выше вероятность бесперебойной работы телефона».