Ирина Хакамада о свадьбе дочери: У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе

В середине августа 19-летняя Мария Сиротинская, дочь российского политика Ирины Хакамады, сообщила журналистам о том, что планирует выйти замуж за своего бойфренда Влада Ситдикова. Такое заявление пара сделала в эфире одного из ток-шоу. На днях новость о предстоящем замужестве девушки, страдающей синдромом Дауна, прокомментировала ее мама.

Недавно стало известно о том, что дочь Ирины Хакамады собралась замуж за своего избранника, спортсмена Влада Ситдикова.

Месяц назад в студии программы «Мужское/Женское» Мария рассказала о том, что мечтает создать крепкую семью, и Влад поддержал любимую.

Молодой человек заявил, что в ближайшем будущем планирует попросить руки у родителей своей девушки.

На днях мама Марии, известный общественный деятель Ирина Хакамада, прокомментировала эту новость.

«Маша уже выросла, встречается с молодым человеком. У них любовь-морковь. Они без меня отправились на Первый канал в программу Гордона и заявили о своей свадьбе. Да на здоровье! Они взрослые. Не имеют на это права? Имеют. И такие программы могут помочь другим людям, родителям таких детей. Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу.

У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по-настоящему. Они такие волшебники. Поэтому в них нет зла»,

— цитирует политика портал Finparty.

Хакамада также добавила, что очень рада за дочь и полностью одобряет ее выбор. Ирина Муцуовна всегда хотела, чтобы ее девочка вела нормальный образ жизни, поэтому всячески помогает ей реализовать планы и мечтания.

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После премьеры.:) A post shared by Ирина Хакамада (@irina_hakamada) on Apr 13, 2016 at 7:00am PDT

A post shared by Ирина Хакамада (@irina_hakamada) on Jul 14, 2016 at 3:07pm PDT