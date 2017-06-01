Сын Стаса Пьехи становится все больше похож на отца

На днях Наталья Горчакова опубликовала новое фото с малышом, которое умилило Интернет-пользователей и заставило их убедиться в том, что Петя растет копией своего известного папы.
У Натальи Горчаковой и Стаса Пьехи подрастает 3-летний сын Петр, снимки которого в Instagram родителей всегда пользуются большим успехом.
И если раньше пользователи Сети были уверены, что мальчик вырастет похожим на маму, то после публикации нового фото в блоге модели они изменили свое мнение. Почти все фолловеры девушки заметили, что Петя — вылитый отец.
К слову, сам Пьеха считает, что сын похож на маму. В одном из интервью певец сказал: «Мне кажется, он больше напоминает Наташу. А она, наоборот, уверена, что сын — вылитый я».
Сама же Наталья сопроводила снимок трогательным постом, в котором призналась сыну в любви.
Девушка рассказала, что Петр стал ее новым миром, а после его рождения она и сама будто заново родилась.
«И благодарю Бога, что он дал мне возможность почувствовать, что это такое — видеть свое продолжение, помогать ему делать первые шаги в жизнь, стать его проводником и самой надежной опорой в мире. Петя, ты — мое бессмертие, ты — моя главная любовь.
Будь всегда. Остальное не имеет никакого значения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — написала Горчакова.
Порой ловлю себя на мысли: "Я - мама". Нет. Не так. "Я - МАМА!" Офигеть😂 Раньше мне казалось, что значение описываемой на мамских форумах "вселенной" и, так называемого, "удивительного мира" через чур преувеличивают. На тот момент, я просто не могла понять всех масштабов этого чувства🤷🏼♀ Зато теперь... Детские объятия, утренние поцелуи, регулярные признания в любви - именно от моего маленького мужчины они самые честные и такие желанные♥️ Это мой новый мир. Наверное, нельзя не говорить банальностями, когда речь заходит о твоем ребёнке, но с рождением Пети и я будто сама родилась заново. И действительно, моя жизнь разделилась на "до" и "после"☝🏻Думаю все мамы со мной согласятся. Разве можно любить сильнее? Кого?🤔Пишу этот текст и пытаюсь уследить за моим маленьким, неутомимым и неуловимым счастьем😍 И благодарю Бога, что он дал мне возможность почувствовать, что это такое - видеть своё продолжение, помогать ему делать первые шаги в жизнь, стать его проводником и самой надежной опорой в мире. Петя, ты - моё бессмертие, ты - моя главная любовь. Будь всегда. Остальное не имеет никакого значения😌 P.S. Если вы ищите фотографа, то смело обращайтесь к Андрею, не пожалеете👌🏻. Положа руку на сердце, считаю его лучшим по пейзажной части и видам СПб. Убедитесь сами 👉🏻@andrei_mikhailov 📸 Искреннее спасибо за съемку❤️ #myPeter1
Фолловеры дружно засыпали Наталью и Петра комплиментами:
«Очень здорово, когда женщина с такой искренней теплотой относится к своей роли матери и к своему крохе», «Самое главное, вы с сыночком искренние, естественные и красивые. Счастья и любви вашей семье».
К слову, отец мальчика этот кадр комментировать не стал, да и среди подписчиков модели он по-прежнему не фигурирует. Судя по всему, отношения Стаса и Натальи остаются напряженными.
Чем мне нравится взросление *пожалуй, единственный момент😂*, так это приходящей мудростью. Начинаешь задумываться о важных вещах, анализировать поступки, ещё больше ценить старшее поколение😌 В детстве и юности их работа остаётся за кадром, они - эдакие подпольные незаметные волшебники🔮 А тем временем, без их примера и помощи редко получаются люди, способные по-настоящему любить, благодарить и отдавать🙏🏻 Мы всё черпаем из семьи, из того, что видим в ней. Так что если в будущем Петя начнет забывать о собственных интересах, наступать на горло своим желаниям - это у него от маменьки😠 Сейчас работаю над собой, чтобы избавиться от этой черты и достичь гармонии🌿 И как я уже писала, рада, что у сына перед глазами также есть пример Эдиты Станиславовны. Человека, который "сделал себя сам" и достиг небывалых вершин🥇Не это ли руководство к действию и путевой указатель? Надеюсь я, как мудрая мать (и скромная мать😅), смогу направить малыша, при этом не взвалив на него непомерный груз ответственности☝🏻 Кстати, сегодня у Эдиты Станиславовны именины! Мы с сыном поздравляем её от всей души, и надеемся, что вы последуете нашему примеру💐☺ P.S. На фото преемственность поколений во плоти - человеку три года, а увести со сцены уже невозможно🙌🏻 #ЭдитаПьеха#Семейныйальбом
Многие спрашивают, почему я мало выкладываю фото с сыном. А все потому, что его активность не поддается шкале оценок, скорее всего, он бы снёс эту шкалу вместе с аттестационной комиссией.😂 Честно говоря, я кайфую от того, какой он шустрый. Когда у меня опускаются от усталости руки, голова забивается проблемами и кажется, что накатывает апатия, мне достаточно посмотреть на Петю, моего спиннера, делающего развороты вокруг своей оси и от него зарядиться энергией.🚀 Мне кажется, это очень здорово, когда ребенок заводной, с шилом в известном месте) Ведь перед ним целый мир, интересный и огромный, и именно бесконечная энергия поможет ему его исследовать. Я стараюсь поощрять его любопытство, не запрещаю активничать и изучать все, что в зоне его видимости. В рамках разумного, конечно, я не из тех, кто на площадке кричит ребенку: "Не бегай! Не прыгай!" Любите и цените своих вечных двигателей и прыгателей, именно из таких вырастают "биллы гейтсы, "стивы джобсы" и "ричарды брэнсоны"#myPeter1
Когда я познакомилась с Эдитой Станиславовной Пьехой, мне показалось, что даже лампочки в комнате заморгали от переизбытка энергии. Сильная, красивая, легендарная, и при этом такая добрая! Никакой неловкости - спокойствие и дружелюбие этой женщины растворили все мои страхи в секунду! С тех пор и навсегда она для меня не только великая Артистка, но и дорогой человек, стержень нашей большой семьи. Я очень благодарна ей за всё и счастлива, что у моего сына перед глазами есть такой пример. Сегодня у Эдиты Станиславовны два праздника - 80-летний юбилей и 60 лет на сцене. Сколько поколений ее знают и любят, скольким людям ее творчество помогало радоваться и справляться с грустью?! Космическая цифра... Знаете людей, которые щедро делятся своей энергией? Она именно такая. Передает свою силу коллегам, зрителям и поклонникам, родным и близким, и даже тем, кому посчастливилось просто оказаться рядом с ней. Это, я считаю, и есть великое искусство. И она великая. С днём рождения, дорогая Эдита Станиславовна. Мы с сыном желаем Вам самых прекрасных дней, самых тёплых слов и пожеланий. Спасибо за Вашу доброту и любовь, мы Вас очень любим и счастливы, что в вашем огромном сердце есть для нас место💟 #ЭдитаПьеха