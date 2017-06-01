Сын Стаса Пьехи становится все больше похож на отца

На днях Наталья Горчакова опубликовала новое фото с малышом, которое умилило Интернет-пользователей и заставило их убедиться в том, что Петя растет копией своего известного папы.

У Натальи Горчаковой и Стаса Пьехи подрастает 3-летний сын Петр, снимки которого в Instagram родителей всегда пользуются большим успехом.

И если раньше пользователи Сети были уверены, что мальчик вырастет похожим на маму, то после публикации нового фото в блоге модели они изменили свое мнение. Почти все фолловеры девушки заметили, что Петя — вылитый отец.

К слову, сам Пьеха считает, что сын похож на маму. В одном из интервью певец сказал: «Мне кажется, он больше напоминает Наташу. А она, наоборот, уверена, что сын — вылитый я».

Сама же Наталья сопроводила снимок трогательным постом, в котором призналась сыну в любви.

Девушка рассказала, что Петр стал ее новым миром, а после его рождения она и сама будто заново родилась.

«И благодарю Бога, что он дал мне возможность почувствовать, что это такое — видеть свое продолжение, помогать ему делать первые шаги в жизнь, стать его проводником и самой надежной опорой в мире. Петя, ты — мое бессмертие, ты — моя главная любовь.

Будь всегда. Остальное не имеет никакого значения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — написала Горчакова.

Фолловеры дружно засыпали Наталью и Петра комплиментами:

«Очень здорово, когда женщина с такой искренней теплотой относится к своей роли матери и к своему крохе», «Самое главное, вы с сыночком искренние, естественные и красивые. Счастья и любви вашей семье».

К слову, отец мальчика этот кадр комментировать не стал, да и среди подписчиков модели он по-прежнему не фигурирует. Судя по всему, отношения Стаса и Натальи остаются напряженными.

Если Господь хочет защитить женщину, то он дарит ей сына#myPeter1#soulmate A post shared by Natalia Knyaginya (@knyaginya) on Jul 5, 2017 at 3:06am PDT

В- взгляды. Давайте встречаться ими чаще #myPeter1 A post shared by Natalia Knyaginya (@knyaginya) on Jun 22, 2017 at 12:10pm PDT

My boy #myPeter1 A post shared by Natalia Knyaginya (@knyaginya) on Jun 22, 2017 at 4:41am PDT