Сын Стаса Пьехи становится все больше похож на отца

Порой ловлю себя на мысли: "Я - мама". Нет. Не так. "Я - МАМА!" Офигеть😂 Раньше мне казалось, что значение описываемой на мамских форумах "вселенной" и, так называемого, "удивительного мира" через чур преувеличивают. На тот момент, я просто не могла понять всех масштабов этого чувства🤷🏼‍♀ Зато теперь... Детские объятия, утренние поцелуи, регулярные признания в любви - именно от моего маленького мужчины они самые честные и такие желанные♥️ Это мой новый мир. Наверное, нельзя не говорить банальностями, когда речь заходит о твоем ребёнке, но с рождением Пети и я будто сама родилась заново. И действительно, моя жизнь разделилась на "до" и "после"☝🏻Думаю все мамы со мной согласятся. Разве можно любить сильнее? Кого?🤔Пишу этот текст и пытаюсь уследить за моим маленьким, неутомимым и неуловимым счастьем😍 И благодарю Бога, что он дал мне возможность почувствовать, что это такое - видеть своё продолжение, помогать ему делать первые шаги в жизнь, стать его проводником и самой надежной опорой в мире. Петя, ты - моё бессмертие, ты - моя главная любовь. Будь всегда. Остальное не имеет никакого значения😌 P.S. Если вы ищите фотографа, то смело обращайтесь к Андрею, не пожалеете👌🏻. Положа руку на сердце, считаю его лучшим по пейзажной части и видам СПб. Убедитесь сами 👉🏻@andrei_mikhailov 📸 Искреннее спасибо за съемку❤️ #myPeter1

A post shared by Natalia Knyaginya (@knyaginya) on Sep 19, 2017 at 4:03am PDT