Герцогиня Кембриджская назовет третьего ребенка Викторией или Фредом

Прозвучавшая в начале сентября информация о том, что Кейт Миддлтон находится в ожидании третьего ребенка, вызвала догадки об имени и поле ребенка. Букмекеры Betsafe прогнозируют, что шансы рождения как девочки, так и мальчика одинаковы.

Вслед за тем как прозвучало официальное сообщение о том, что герцогиня Кембриджская находится в ожидании третьего ребенка, все чаще обсуждается возможное имя будущего малыша или малышки. Букмекеры предсказывают, что

существует вероятность 9,1%, что девочку назовут Викторией, Елизаветой или Алисой. В случае рождения сына существует вероятность 7,7%, что его назовут Фредом или Артуром.

Та же вероятность 7,7%, что сына могут назвать Филиппом.

Напомним, что ожидаемый ребенок станет пятым в очереди на трон, оставив принца Гарри за собой на шестом месте. Betsafe является одним из ведущих порталов игр и развлечений в мире с особо широким спектром игр и впечатляющими выигрышами.