Детская самостоятельность дома: невролог и педиатр разъясняет самое главное

Семья, в которой работают оба родителя, – обычная ситуация. Дети в таких случаях посещают детский сад, школу или остаются под присмотром взрослого человека. Между тем, достигнув 10-летнего возраста, большинство детей становятся достаточно самостоятельными, чтобы в некоторых обыденных ситуациях быть способными и действовать самостоятельно. Это также тот возраст, когда у детей появляется желание самим принимать решения и формировать свой личный опыт, независимый от родителей. В этом возрасте дети даже могут оставаться дома одни без присмотра взрослых. Не только для детей, но и для родителей это может явиться большим испытанием, когда их отпрыск впервые остается дома один. Детский невролог и педиатр Визма Мейкшане рассказывает о психологических и практических аспектах, которым следует уделить внимание, оставляя самостоятельного ребенка дома одного.

Учить принимать решения

Прежде чем оставить ребенка дома одного, родителям следовало бы подготовить его к действиям в чрезвычайных ситуациях. Надо обсудить или даже обыграть потенциально опасные ситуации, в которых необходимы молниеносные действия, – что и кому надо сообщить, если дома произошло нечто неожиданное и сам ребенок не может справиться.

«Неподготовленного, перепугавшегося ребенка охватывает страх, паника, возникает огромное смятение, в результате чего он действует непрогнозируемо и вместо того, чтобы спасать себя и, возможно, других, может причинить вред не только себе, но и окружающим»,

– информирует детский невролог, педиатр Визма Мейкшане. Родителям следовало бы научить детей самим принимать решения, самостоятельно думать, чтобы они были способны действовать. Детям в деловой форме надо было бы рассказать о различных реальных рисках в жизни, однако нельзя их запугивать. Зная все это, ребенок, да и родители будут чувствовать себя более уверенно, когда такой момент наступит и ребенка придется оставить дома одного.

Показывать пример

«Следует учитывать, что до семилетнего возраста для детей характерно подражание поведению взрослых. Ребенок соблюдает дома порядок, придерживается модели поведения, стиля разговора, уважения, приветливости, дисциплины. Это формирует у него ощущение уравновешенности и доверия, а также способствует формированию самосознания.

Эти обстоятельства служат основой для формирования чувства ответственности, и это необходимо, чтобы мы как родители в дальнейшем могли доверять ребенку, когда он больше не будет находиться в зоне нашего контроля»,

– говорит М. Мейкшане. Важно помнить, что дети до девятилетнего возраста учатся чему-либо в форме игры, поэтому иногда во время игры можно обыгрывать сценарии из жизни и поведении дома, например, используя кукол или какие-то другие дополнительные средства и приглашая ребенка во время игры быть «мамой или папой». Это позволит нам самим чувствовать себя увереннее, ведь во время игры мы увидим реакцию своего ребенка в таких ситуациях.

Руководитель латвийского филиала норвежской страховой компании Инара Мейя подчеркивает, что, оставляя ребенка одного дома, не менее важно сознавать возможные риски для безопасности в жилище и вовремя предотвращать их. Дети должны четко знать, куда обращаться в непредвиденной ситуации: когда надо звонить родителям, а когда – на 112.

Знать, куда обращаться

Детям в наше время в большинстве случаев доступны разные технологии коммуникации, в том числе телефоны.

Каждому ребенку, конечно, известны номера телефонов своих родителей, однако важно, чтобы дети знали наизусть и другие номера – бабушек и дедушек или других близких людей, чтобы они могли связаться с ними в любой момент.

Также расскажите детям о том, в каких случаях надо звонить в полицию, пожарную службу, скорую помощь, охранную фирму и т. д.

Незнакомец у дверей

Каждому ребенку говорят, что нельзя разговаривать с незнакомцами на улице. А что делать в случаях, когда посторонний звонит в дверь, а вас нет дома? Обязательно надо напомнить, что нельзя сразу открывать дверь, что надо посмотреть в «глазок» и узнать, кто стоит за дверью. Если вы уверены, что во время вашего отсутствия к вам домой не может прийти кто-нибудь из семейного круга, то договоритесь с ребенком, чтобы он игнорировал звонки в дверь. Или же в случае, если ребенку приходится самому впускать вас в квартиру, договоритесь, что позвоните на телефон, когда будете находиться возле дверей, чтобы дети были действительно уверены в том, кто находится за дверью. Обязательно объясняйте, почему дети должны так поступать и какие могут быть последствия.

«Невозможно полностью защитить от беды, но мы всегда можем постараться позаботиться о том, чтобы сделать окружение как можно более безопасным. Важно разговаривать, показывать позитивные примеры и объяснять, как происходят разные события в жизни.

Родители должны позаботиться, чтобы детям были недоступны разные опасные предметы, жидкости, надо научить ребенка правильно обращаться с электрическими приборами и не позволять играть с огнем, даже если это обычная свеча.

Если есть такая возможность, договоритесь с надежными соседями, с которыми вы в хороших отношениях, чтобы те иногда, когда вы находитесь далеко, присмотрели или помогли вашим детям в случае необходимости», – объясняет Инара Мейя. Мировосприятие у детей отличается от взрослых людей, они постоянно находятся в процессе учебы и познания мира, поэтому давайте заботиться о том, чтобы наши дети умели действовать в самых разных ситуациях и могли уменьшить риск несчастного случая.