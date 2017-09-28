Вот он - животик! Ковальчук и Чумаков подтвердили, что скоро станут родителями

Долгое время 34-летняя Юлия Ковальчук и 36-летний Алексей Чумаков предпочитали никак не комментировать многочисленные слухи о пополнении в семье, которые то и дело появлялись в СМИ. Однако на днях супруги все же решились дать откровенное интервью, в котором наконец расставили все точки над i.

Первые слухи о том, что российская певица Юлия Ковальчук беременна, появились в Сети еще весной 2017 года.

В тот момент, когда исполнительница снимала клип «Потанцуй», фолловеры активно обсуждали практически незаметные изменения в ее фигуре.

Сама Юлия на вопросы журналистов предпочитала никак не отвечать, да и с собственными подписчиками не захотела делиться радостной новостью.

Актриса вообще старается не афишировать свою личную жизнь. Однако недавно Ковальчук и Чумаков появились на обложке журнала «OK!» и подтвердили, что ждут первенца.

«Когда пошли какие-то слухи и нам стали постоянно звонить, мы приняли решение ничего не комментировать», — объяснила свое долгое молчание Юлия. По словам артистки, она уже с тридцати лет задумывалась о материнстве. К слову, рожать Юлия решила в России.

«Не представляю, как можно в эти важные моменты общаться на другом языке, не чувствовать и не видеть рядом своих близких»,

— рассуждает Ковальчук. Певица призналась, что очень хотела бы, чтобы супруг присутствовал на родах, но Алексей заявил, что пока не готов пообещать, что сможет быть рядом с женой в этот момент, потому что боится.

Находясь в положении, Юлия не стала засиживаться на различных Интернет-форумах и с самого начала поняла, что у нее не будет никаких капризов и беременность будет протекать без осложнений.

«Я очень доверяю своим ощущениям и верю, что мой организм сам мне подскажет, как реагировать на волшебство, которое со мной происходит.

К тому же беременность — это вселенская радость! С самого начала я знала, что у меня не будет капризулек, спекуляций, свойственных большому количеству беременных девочек. Мне кажется, это только злит и отталкивает любимого мужчину», - отметила будущая мама в интервью.