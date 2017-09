Вот он - животик! Ковальчук и Чумаков подтвердили, что скоро станут родителями

Это не просто самое Главное, это волшебство и чудо🙏, и я уверена, что вы поймёте почему мы так бережно и аккуратно относимся к этому событию и не афишировали его долгое время) всё что мы хотели рассказать -есть в нашем единственном интервью в @okmagazine_ru , и именно @vadim_vernik сделал нашу беседу не просто дружеской, а доверительно-теплой и искренне легкой)) спасибо тебе, дорогой!!! Это бесценно❤)))И спасибо всем Вам, мои любимые и чуткие поклонники, которые на протяжении длительного периода времени очень аккуратно высказывали свои догадки и энергетически были рядом)!!! Для меня, для нас -это неоценимо и очень важно🙏🙏🙏 любви и доброты💞#юлияковальчук #алексейчумаков #juliakovalchuk #alexeychumakov #эксклюзив #интервью #беременность #скоромама

