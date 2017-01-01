Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2017 года

Для садоводов и огородников всегда будет актуальным вопрос об уходе за растениями. Чтобы преуспеть в этом интересном и нелегком деле, астрологи советуют воспользоваться рекомендациями лунного календаря.

Середина осени — время сбора последнего урожая, подготовки кустарников, деревьев и многолетников к зимовке, посадки некоторых овощных культур.

Чтобы ваши усилия не пропали даром, а с наступлением следующего сезона участки были готовы к активным работам, воспользуйтесь рекомендациями лунного календаря на октябрь.

В нем отражены основные аспекты воздействия лунной энергетики на растения, указаны благоприятные для активной деятельности дни и время, когда необходимо взять выходной.

Благоприятные и неблагоприятные дни для ухода за садом и огородом

1-2 октября. В начале октября Луна находится в фазе роста. Период ее пребывания в созвездии Водолея будет не самым удачным временем для посадок и активной работы с имеющимися в саду насаждениями. Малоплодородный знак предназначен для работ с почвой, подготовки и перекопки грядок под зиму, утепления многолетних цветников, уборки последнего урожая для хранения или переработки.

3-4 октября. Луна в созвездии Рыб в эти дни будет активно делиться положительной энергетикой, которую садоводы смогут использовать для посадки растений, позволяющих восстановиться почве, для снабжения земли полезными микроэлементами.

Возможна посадка лука и чеснока, однако при теплой погоде и отсутствии тенденции к похолоданию урожай может пропасть. Это время можно посвятить активной обрезке и кронированию деревьев и кустарников, внесению удобрений в почву.

5-6 октября. Полнолуние в созвездии Овна и начало фазы убывания Луны в четверг и пятницу стоит посвятить отдыху. Знак Овна не предполагает работ с растениями. В эти дни люди, увлеченные земледельческими работами, могут посвятить время отдыху на природе, сжечь травяной и древесный мусор, удобрив золой грядки. Можно заняться уборкой сада и огорода, ремонтом инвентаря и хозяйственных построек, приобрести новые инструменты для работы с почвой и растениями.

7-8 октября. Убывающая Луна переходит в созвездие Тельца. Благоприятная энергетика этого союза положительно воздействует на корневую систему растений. В эти дни можно смело заниматься рыхлением и поливом посадок, если в этом есть необходимость.

Также благодаря положительной энергетике созвездия в выходные дни можно заняться сбором семян, их высадкой и подготовкой к хранению. Это касается в том числе поздних целебных трав и приправ.

9-10 октября. Эти дни убывающая Луна проведет в Близнецах. Малоплодородный знак не предназначен для посадок, поэтому садоводам и огородникам стоит заняться облагораживанием своих участков. Также можно поухаживать за домашними растениями, опрыскать их от всевозможных вредителей и подготовить к зимовке, сократив полив и убрав цветы с освещенных подоконников.

11-12 октября. Луна в Раке — время активных работ на участке. Положительная энергия плодородного знака благоприятно влияет на растения, их рост и формирование корневой системы.

Если позволят погодные условия, эти дни можно посвятить высеиванию газона, посадке новых кустарников и деревьев, лука и чеснока на утепленные грядки.

13-15 октября. Луна в созвездии Льва подходит для отдыха растений и людей. Это время лучше посвятить изучению нового материала по сельскому хозяйству. Развивайте таланты и проводите время с пользой. Астрологи рекомендуют выдержать паузу и не мешать естественному росту растений.

16-17 октября. Зодиакальная Дева в эти дни будет незначительно влиять на растения, поэтому

период нейтрален для работ по саду. Используйте это время для обработки почвы, подготовки семян к хранению, консервированию собранного ранее урожая.

Эксперты рекомендуют также заняться восстановлением собственной энергетической защиты, которая поможет вам справляться с сезонными вирусными атаками.

18-19 октября. Завершающая стадия убывания Луны и Новолуние в созвездии Весов подходит для сбора позднего урожая, очистки инвентаря, ремонтных работ в саду и огороде. Также в эти дни может удачно пройти торговля результатами ваших трудов. Проданный урожай и «закрутки» в это время принесут вам хороший доход.

20-22 октября. Плодородный Скорпион и начало фазы роста лунного диска сообщают растениям положительную энергетику.

Середина месяца будет удачной для активных работ на участке, завершения сезона земледелия. Астрологи рекомендуют не упускать возможности и заняться домашними цветами.

С помощью позитивной энергетики небесных объектов вы сможете добиться успехов в выращивании необычных и редких экземпляров растительного мира.

23-24 октября. Луна в созвездии Стрельца подходит для работы на приусадебном участке, однако в условиях средней полосы к этому времени обычно заканчивается сезон активных работ и наступает этап подготовки к следующему посевному году. Уделите время заготовкам, проветриванию подвальных помещений и проверке влажности. Плесень и грибок не позволят вам сохранить урожай на длительный период, поэтому своевременная обработка поверхностей стен, пола и потолка убережет плоды ваших трудов от гниения.

25-27 октября. Созвездие Козерога в течение трех дней будет влиять на рост растений. Это время стоит посвятить домашнему саду, ограничив работу с подземными частями растений.

Корневая система при растущей Луне особенно подвержена повреждениям, поэтому ограничьтесь поливом и опрыскиванием широколистных цветов.

28-29 октября. Зодиакальный Водолей будет отрицательно влиять на растения. Это время лучше посвятить отдыху и восстановлению сил. В саду, если позволяют погодные условия, можно заняться покраской нижней части стволов деревьев. Так вы предотвратите «набеги» вредителей, которые в холодный период могут питаться корой плодовых и ягодных посадок. Под кустарники можно внести мульчу для предотвращения промерзания верхних слоев почвы и повреждения корневой системы.

30-31 октября. Последние два дня октября растущая Луна проведет в Рыбах.

Посвятите это время своему домашнему саду, высаживанию семян или рассады однолетних цветов, которые порадуют вас хорошим цветением в холодное время года и вдохнут в ваш дом летнюю атмосферу.

Также в последних числах октября не забудьте проверить места хранения урожая на наличие грызунов и вредителей.