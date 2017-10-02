«Дай силы малышу!»: в Латвии создается первый банк материнского молока

Неонатологи считают, что материнское молоко невероятно важно для развития преждевременно родившихся детей. В этой связи в Латвии начинается небывалая благотворительная кампания по созданию первого в стране банка материнского молока «Дай силы малышу!».

Каждый год в Латвии преждевременно рождаются более 1000 детей (или 6%). У таких малышей высок риск как просто не выжить, так и столкнуться с проблемами со здоровьем в будущем.

Материнское молоко – лучшее питание для любого младенца в первые месяцы жизни, однако для самых маленьких детей оно является особенно важным не только для выживания, но и для дальнейшего качества жизни,

уверены неонатологи.

К сожалению, не у всех мамочек, детки которых родились преждевременно, есть свое молоко. Именно поэтому почти во всей Европе существуют банки материнского молока, куда кормящие грудью женщины могут жертвовать грудное молоко для тех мам, которым не хватает своего. Сейчас Латвия и Румыния являются единственными европейскими странами, где нет банков материнского молока. Для сравнения: в Эстонии действует один, а в Литве – даже два активных банка материнского молока.

Для создания в Латвии первого банка материнского молока Общество неонатологов Латвии в сотрудничестве с Nutricia и Rimi, а также с Фондом детской больницы и обществом родителей преждевременно родившихся детей «Я пришел!» («Esmu klāt!»)

4 октября символическим мероприятием в домике тропических бабочек Ботанического сада Латвийского университета начали небывалую благотворительную акцию поддержки преждевременно родившихся детей «Дай силы малышу!».

Приглашая жителей Латвии жертвовать средства для создания банка материнского молока, устроители мероприятия также призывают общество выразить эмоциональную поддержку акции, глубже вникнув и поняв нужды преждевременно родившихся детей и их семей.

FOTO: пресс-фото

Создание банка материнского молока – значимый для Латвии проект

«Наибольшие силы для роста преждевременно родившимся малышам дает материнское молоко, поэтому создание банка материнского молока является значимым проектом для очень многих самых маленьких деток Латвии.

Доказано, что материнское молоко помогает избежать даже такого тяжелого заболевания, характерного для преждевременно появившихся на свет, как некротический энтереколит.

Не у всех мамочек преждевременно родившихся деток есть свое молоко, и в таких случаях самым подходящим вариантом будет донорское молоко», – поясняет одна из инициаторов идеи создания банка материнского молока, председатель правления Общества неонатологов Латвии, неонатолог Детской клинической университетской больницы Аманда Смилдзере.

FOTO: Пресс-фото

Др. Аманда Смилдзере добавляет, что создание банка молока – очень объемный проект, который будет осуществлен в течение нескольких лет, а общие затраты составят приблизительно 61 000 евро без учета НДС.

На пожертвования, собранные до конца года, возможно будет заложить основу данного проекта, сделать первый шаг в его осуществлении, приобретя самое важное оборудование – анализатор материнского молока,

затраты на который оцениваются примерно в 27 000 евро без учета НДС. Если будет пожертвовано больше средств, это позволит приобрести также специальные холодильники для заморозки материнского молока. «Очень важно добавить, что целью молочного банка является обеспечение донорским молоком самых маленьких пациентов во всех латвийских неонатологических центрах, а не только в Риге», – говорит др. А. Смилдзере.

FOTO: Пресс-фото

Председатель правления Фонда детской больницы Лиене Дамбиня также удовлетворена данным проектом – создание банка молока поможет заботиться о здоровье самых маленьких пациентов еще лучше: «Чтобы преждевременно родившийся малыш смог вырасти и быть здоровым, необходимы особая забота и поддержка. Уже и раньше люди оказывали большую помощь, чтобы улучшить здоровье наших самых маленьких пациентов и поддержать их семьи, однако по-прежнему, исходя из мировой практики и опыта,

есть вещи, которые необходимы нашим детям. Создание банка молока – очень важный шаг для улучшения здоровья детей и устранения тяжелых проблем со здоровьем в будущем.

Сердечное спасибо организаторам акции за эту замечательную инициативу – за проявление заботы о детях и приглашение к остальным прийти на помощь!».

В свою очередь Санита Зиединя, основатель общества родителей преждевременно родившихся детей «Я пришел!» («Esmu klāt!»), обращает внимание на то, насколько важным является мамино молоко для наших самых маленьких: «Когда на свет появились мои малыши, я почувствовала, насколько важно материнское молоко – особенно, если его нет. Малышу, родившемуся преждевременно, важна каждая капелька, но у меня молока не было, и я очень переживала по этому поводу. В то же время рядом были мамочки, у которых было так много молока, что даже оставалось лишнее – было жалко смотреть, как оно пропадает. Создание банка материнского молока является большой поддержкой как для малышей, так и для их мам».

FOTO: пресс-фото

Одним из инициаторов и распорядителей кампании является предприятие Nutricia, производящее продукты питания для новорожденных и детей. Уже более 40 лет это предприятие в своем научном центре Nutricia Research в Голландии исследует материнское молоко, ежедневно открывая что-то новое. «Мы изучаем материнское молоко, считая своей миссией то, чтобы каждый малыш на самом раннем этапе жизни получал самое полноценное питание, ибо каждый ребенок заслуживает возможность получить лучшее питание и вырасти здоровым – даже самые маленькие или преждевременно родившиеся дети, для успешного развития которых правильное питание имеет особенно важное значение. Например, только в прошлом году было открыто 600 новых протеинов, которые содержатся в материнском молоке.

Этот богатый научный опыт позволяет нам максимально учитывать потребности питания малышей при производстве своей продукции. И вместе с тем мы пришли к выводу, что из-за своей сложной химической формулы материнское молоко является самой потрясающей жидкостью на свете»,

– поясняет руководитель Nutricia в странах Балтии Гунтарс Залитис. «Мы от всего сердца благодарим всех, кто уже участвует в данной благотворительной акции, и тех, кто поддержит эту акцию в будущем, чтобы вместе дать силы самым маленьким и их семьям», – говорит Г. Залитис.

FOTO: Пресс-фото

Возможности для пожертвования

Приглашаем поддержать создание первого латвийского банка материнского молока:

- приобретая молочную смесь Aptamil 2, 3 или 4 с акционной наклейкой в магазинах Rimi, вы таким образом пожертвуете 0,50 евро за каждую приобретенную упаковку (период акции: 02.10.2017. – 31.12.2017.),

- позвонив на номер для пожертвований фонда Детской больницы 90006988 (пожертвование: 1,42 евро за звонок) или сделав пожертвование на домашней странице bsf.lv,

- внеся пожертвование в специальных ящичках в магазинах Rimi и Supernetto или через накопительные карточки Mans Rimi в киосках магазинов Rimi или на домашней странице mansrimi.lv.

Хотя главной целью данной кампании пожертвований является создание банка материнского молока,

в ее задачи входит просвещение общества и повышение его осведомленности, что поддержит и придаст сил как мамочкам, так и преждевременно родившимся детям.

Иногда, чтобы оказать поддержку, требуется совсем немного.

Известные в Латвии музыканты Анце Краузе и Каспарс Земитис также присоединились и выразили поддержку кампании «Дай силы малышу!», исполнив прекрасную песню под названием «Колыбельная», автором музыки которой является Валдис Аталс. Эта песня – и посвящение преждевременно родившимся детям, и поддержка их родителей.

FOTO: пресс-фото

Призываем каждого жителя Латвии в течение всей кампании выразить свою поддержку и дать силы семьям с преждевременно родившимися детьми также символически –

например, сделать из бумаги бабочку и поселить ее дома у окна, на работе, в школе, в кафе, в библиотеке или в другом общественном месте.

Это будет служить напоминанием, что мы здесь, мы рядом, мы мыслим позитивно.

FOTO: Пресс-фото

Бабочка выбрана символом кампании потому, что