В Риге открыта группа поддержки для разведенных родителей

И мамы, и папы, которым ежедневно очень трудно получить поддержку друг от друга, теперь могут найти ее в специально организованной группе поддержки, занятия которой вплоть до Адвента пройдут в Агенскалнсе и Чиекуркалнсе.

Более трети детей растут в семьях, где родители не вместе. Семья одного из родителей переживает особый вызов – нужно сделать больше, а поддержки может быть меньше, чем в семьях, где ребенка растят оба родителя.

В группе поддержки такие родители получат возможность поделиться своим опытом и вместе со специалистами найти ресурсы, чтобы заботиться о своем ребенке и своих нуждах позитивно и сбалансированно, а также уменьшить риски развития ребенка, которым подвержены неполные семьи.

Группу поддержки возглавит медиатор, семейный терапевт Лелде Капиня и психолог Инесе Элсиня.

В группе будут работать с актуальными для участников проблемами,

однако, как правило, актуализируя одну из четырех тем, которая будет в основе.

Как понять и поддержать своего ребенка?

Как заботиться о себе, о своем благополучии?

Как построить безопасное и уважительное партнерство в будущем?

Как построить карьеру и найти финансовую безопасность?

Занятия в группе поддержки будут проходить до конца ноября.

В Чиекуркалнсе: по средам с 18:00 до 20:00, в доме Аустры, на 3-й поперечной улице Чиекуркална, 30 (Čiekurkalna 3. šķērslīnija 30). Дополнительную информацию можно получить у руководителя группы Лелде Капини по электронной почте lelde.kapina@gmail.com.

В Агенскалнсе: по пятницам с 16:00 до 20:00, на ул. Марупес 4 (Mārupes ielā 4). Дополнительную информацию можно получить у руководителя группы Инесе элсини по электронной почте: inese.elsina@gmail.com

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