Ботанический сад приглашает на распродажу комнатных растений

Всю неделю до 20 октября в Ботаническом саду Латвийского университета будет проходить распродажа комнатных растений. Каждый посетитель сможет пополнить свою личную коллекцию красочными комнатными цветами.

С началом зимнего сезона, когда завершились садовые работы и всю энергию можно направить на озеленение квартиры, ботанический сад готов помочь в этом деле.

Растения продаются в вестибюле Пальмового домика.

Интересующее растение можно выбрать в каталоге и договориться о его приобретении во время индивидуального посещения ботанического сада.

Cписок с растениями и ценами найдете здесь

В предложении есть как известные, так и экзотические растения, разных размеров.

Приобрести, например, можно кофейное дерево, китайскую розу, домашнее благословение, бруснику, папоротник, алоэ

и фикус различных типов и размеров, пеларгоний. А также менее известные юкку, монстра, драцену, белые цветочные геманты и другие яркие комнатные растения.

Больше информации о распродаже можно получить 67450852, 26319560 или написав по адресу botansikais.darzs@lu.lv. Распродажа завершится 20 октября.