Рижский мотор-музей приглашает провести каникулы с пользой

Рижский мотор-музей в дни осенних каникул советует школьникам не сидеть дома, а посетить образовательный дневной лагерь с особой программой.

С 23 по 27 октября каждый день с 10:00 до 14:00 школьники смогут принять участие в научных экспериментах и познакомиться с миром старинных автомобилей Рижского мотор-музея.

Научные эксперименты будут разными. Например,

можно будет создать свой ветряной генератор или летающий мяч. Школьники смогут узнать для себя новое об экспозиции Рижского мотор-музея и использовать предлагаемые им аттракционы:

посидеть в кресле спортивного автомобиля, надеть шлем автогонщика и попасть в виртуальную реальность – на управляемый Рейнисом Нитишем автомобиль для кросс-ралли, отправиться в виртуальный и исторический заезд на автобусе ВАЗ, стать оператором pitwall Бикерниекской трассы и поучаствовать в других мероприятиях.

Дневной лагерь можно посещать каждый день. Лагерь будет открыт с 10:00 до 14:00 и предусмотрен для детей от 6 до 12 лет. Заявки принимаются по телефону +371 67025856 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00).

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