Ученые выяснили, что нужно делать, чтобы родить мальчика

Как сделать так, чтобы родился ребенок определенного пола? Начитавшись разных советов и народных примет, женщины пытаются «наколдовать» себе сына или дочь. Новое исследование утверждает, что все гораздо проще. Главное — думать правильно.

Многие семьи в качестве первенца хотят видеть сына. Чтобы воплотить мечту в жизнь, существуют различные приметы. Они, как обещается, способны сделать так, что родится мальчик. Например,

во время занятий сексом под подушку нужно положить нож. Зачатие также обязательно должно происходить, когда на небе месяц, а не полная луна.

Если в приметы вы не верите, но сына все-таки очень хочется, на помощь подоспело новое исследование.

Австралийские ученые выяснили, что пол ребенка определяет ход ваших мыслей. Те женщины, которые считают себя успешными и богатыми, по статистике, чаще рожают мальчиков.

Однако

специалисты изучили обеспеченных женщин с высоким доходом и пришли к выводу, что деньги здесь — не главное. Важнее, по мнению исследователей, «внутреннее ощущение богатства и процветания».

То есть дамы даже с не очень большой ежемесячной прибылью вполне могут рассчитывать на рождение сына.

Признаться, нас немного возмутила эта новость. Надеемся, из этого открытия ученых не следует, что матери девочек чувствуют себя неудачницами. Возможно, чтобы родить дочку, нужно просто концентрироваться не на своей успешности, а на своей красоте?