Неожиданно: ученые открыли, что помогает забеременеть сыном

Австралийские ученые пришли к заключению о том, что мышление женщины может влиять на пол ребенка при беременности. В частности, утверждают специалисты, ощущение уверенности у женщин связано с рождением сыновей, - причем независимо от материального положения.

«Может ли ход ваших мыслей определять пол ребенка? Не исключено. Те женщины, которые считают себя успешными и материально благополучными, чаще рожают мальчиков», - сообщили исследователи из Австралии.

Ученые добавляют, что данная концепция еще требует дальнейшего изучения и подтверждения.

Ранее исследование, проведенное специалистами из Университета Окленда, показывало: к рождению сыновей склонны женщины с явными лидерскими задатками.

Биологи тогда высказывали предположение о том, что ключом к данному феномену является повышенный уровень тестостерона в организме женщин-лидеров.

В этот раз специалисты изучали, как может влиять на пол будущего ребенка осознание женщинами своей материальной обеспеченности. Они установили, что