Знаете, как правильно проветривать помещение?

Без еды человек не может прожить дольше трех недель, без воды — не больше трех дней, однако без воздуха — не дольше 3 минут, поэтому TVNET решил узнать правду о свежем воздухе в помещениях. Правда ли полезно оставлять окно в режиме проветривания?

Это миф, утверждает руководитель проектов Центра энергоэффективности Elektrum Рута Лиепниеце.

Оставляя окно в режиме проветривания, невозможно обеспечить необходимую смену воздуха. Человеку требуются в час 20-30 кубических метров свежего воздуха, однако при таком открытии окна в помещении лишь падает температура, а смена воздуха не происходит.

Правильное решение — открыть око полностью на пару минут, чтобы воздух быстро сменился и, если возможно, стоит на это время отключить радиаторы, чтобы таким образом сэкономить теплоэнергию.