Принц Гарри и его возлюбленная оказались родственниками

Британский принц Гарри и его возлюбленная, американская актриса Меган Маркл, как выяснилось, являются дальними родственниками, передает Daily Mail. Одним из предков девушки оказался высокий шериф графства Дарем Ральф Боуз, потомком которого является и внук Елизаветы II.

Сообщается, что Ральф Боуз жил в XV веке. Его внучка вышла замуж и взяла фамилию Хасси. В свою очередь, ее внук Кристофер Хасси уехал в Америку, где основал Нантакет. Маркл - потомок Хасси по отцовской линии. Издание также сообщает, что внук Боуза остался в Англии, где занял должность члена парламента. В 1767 году его дочь вышла замуж за графа Стратмора и Кингхорна Джона Лайона.

А спустя пять поколений Элизабет Боуз-Лайон стала женой короля Георга VI. Ее старшей дочерью является королева Елизавета II, ныне правящая монархиня и бабушка принца Гарри.

Избранница принца Гарри Меган Маркл:

Принц Гарри и Меган Маркл впервые официально появились вместе на публике: