Как вырастить помидоры на балконе

Ни для кого не секрет, что магазинные овощи и фрукты в большинстве случаев напичканы пестицидами, обработаны воском и прочими нежелательными для организма веществами. Плюс доставка продуктов из-за границы – лишние выбросы вредных газов. Выход есть! Выращивать фрукты, овощи и травы на балконе.

Помидоры — самые неприхотливые растения из балконных овощных культур, при этом они достаточно урожайны и декоративны.

Для выращивания на лоджии лучше брать низкорослые, карликовые сорта, в том числе черри. У высокорослых томатов очень мощная корневая система, для ее развития понадобится много грунта.

Сеять семена можно с февраля до апреля. Если посеять в феврале — урожай можно будет снимать в конце июня. Растения, посеянные в апреле, принесут плоды в сентябре.

Перед посевом семена замачиваются на ночь в теплой воде (приблизительно 50 градусов), удобно при этом использовать термос. Землю можно использовать с парков, огородов или купить готовую.

Как вырастить помидоры в домашних условиях?

Емкости для посева заполняются грунтом, затем в них делаются бороздки глубиной один сантиметр. Бороздки необходимо полить водой и в них посеять семена. Через несколько дней появятся всходы, которые нуждаются в большом количестве света. Также нужно следить, чтобы всходы эти не пересыхали.

При появлении у сеянцев второго листочка растения пикируют. Сеянцы аккуратно извлекаются из грунта и помещаются по одному в пластиковую посуду с грунтом.

Хорошо подойдут обрезанные пластиковые бутылки или стаканчики из-под сметаны. Рассаду необходимо полить и на один день оставить в тени.

Поливается рассада 1-2 раза в день. Необходимо следить, чтобы она не пересыхала, но и чрезмерно увлажнять тоже не нужно. Через 10 дней делается первая подкормка. Купить ее можно в специализированном магазине. До высадки растений в горшок необходимо будет еще дважды подкормить их.

Когда рассада достигнет возраста 30 дней, ее пересаживают в постоянный глубокий горшок. Для одного растения низкорослых сортов нужно 1,5 литра почвы.

Заранее политое растение аккуратно перемещают в горшок или ящик, контейнер.

Дальнейший уход заключается в поливе, рыхлении. Необходимо удалять больные листья, лишние пасынки (всего над цветочной кистью оставляется два пасынка).