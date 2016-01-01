Суррогатная мать родила двойню, но один из малышей оказался ее биологическим

Американка Джессика Аллен не могла и предположить, что история с суррогатным материнством обернется для нее настоящей драмой. Вскоре после появления на свет близнецов сурмама узнала, что один из них — ее биологический ребенок. Столь редкое явление называется суперфетацией и никак не прописывается в законе. После долгих разбирательств женщина все же смогла оставить сына у себя.
В начале 2016 года жительница Калифорнии Джессика Аллен решила стать суррогатной матерью, чтобы помочь бездетной паре и заработать солидную сумму. Супруг американки, сотрудник кабельной компании Уорделл Джаспер, одобрил эту затею:
семья планировала покупку нового жилья, а к работе сиделкой Джессика не собиралась возвращаться после рождения их общего сына Джейруса.
В апреле прошлого года Джессике успешно провели процедуру искусственного оплодотворения.
Первые дни после зачатия американка воздерживалась от интимной близости с мужем, поскольку на этом настаивали врачи. Когда запрет был снят, Джессика вернулась к привычному образу жизни.
Во время очередного ультразвука выяснилось, что миссис Аллен носит под сердцем двойню, и счастливые клиенты накинули еще 5 тысяч долларов к ее гонорару.
На протяжении всей беременности женщина была уверена, что ждет идентичных близнецов.
Как сообщает издание The New York Post, малыши появились на свет в декабре 2016 года в результате кесарева сечения. Джессика настаивала на том, чтобы после операции ей позволили час побыть с малышами, но клиенты своего слова не сдержали и сразу забрали мальчиков.
«Я даже не смогла взглянуть на них из-за ширмы. К тому моменту, как я пришла в себя, их уже передали биологическим родителям. Мне было очень обидно из-за обмана»,
— рассказала журналистам Джессика Аллен.
Уже на следующий день в больницу заявилась биологическая мать детей и показала Аллен их снимок со словами, что они совсем не похожи между собой. Вскоре выяснилось, что это неспроста… После проведения ДНК-тестов стало ясно, что малыш по имени Макс — на самом деле биологический сын Джессики и Уорделла.
Тогда клиентка сообщила сурмаме, что отдаст ей ребенка в том случае, если та выплатит ей от 18 до 22 тысяч долларов. В противном случае она откажется от малыша, и его передадут на усыновление.
Поскольку случаи суперфетации (оплодотворение второй яйцеклетки через некоторое время после начала беременности. — Прим. ред.) очень редки в медицинской практике, они никак не регулируются законом.
Чтобы добиться опеки над своим же сыном, Аллен пришлось обратиться в суд и до последнего отстаивать свою точку зрения. В феврале 2017 года ребенка наконец передали биологическим родителям.
«Я не жалею о том, что стала суррогатной матерью, ведь я рада, что у меня теперь есть еще один сын. Я только надеюсь, что другие женщины смогут сделать выводы из моей истории»,
— поделилась с репортерами Джессика.