Инсайдер утверждает: беременная в третий раз Кейт Миддлтон ждет двойню

Каждая беременность Кейт Миддлтон не обходится без огромного количества слухов и домыслов на тему пола будущего ребенка. Люди по всему миру спорят о том, кого ждет герцогиня Кембриджская, и даже делают ставки. Сейчас будущая многодетная мама находится только на 3-м месяце беременности, а уже нашлись инсайдеры, которым все известно о ее малыше. Точнее, малышах: источники утверждают, что Кейт и Уильям ждут близнецов.

Если верить инсайдеру, пообщавшемуся с американским порталом Life&Style, то у герцогов Кембриджских в апреле 2018 года ожидается двойное пополнение в семействе.

Близкий к семье источник утверждает, что недавно супруги узнали о том, что ждут близнецов. Пол будущих малышей якобы тоже известен: есть информация, что это девочки.

«Кейт и Уильям были шокированы этой новостью. Они сразу же все рассказали маме и сестре Кейт. Имена для будущих дочек пока не выбраны, но у королевской семьи есть целый список, так что с этим проблем не будет», — делится с журналистами друг пары.

Разумеется, сами будущие многодетные родители пока никак не прокомментировали информацию на этот счет.

И если учитывать, что во время двух предыдущих беременностей Миддлтон слухи о том, что она ждет двойню, муссировались постоянно, можно предположить, что и на этот раз новость окажется очередной сплетней.

А вы верите словам инсайдера?

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