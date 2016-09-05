ФОТО: Бывший мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш наконец женился

Юрист Андрей Элксниньш, экс-мэр Даугавпилса, в начале ноября слегка завуалированно, но, похоже, все-таки объявил в социальных сетях о том, что сочетался браком со своей возлюбленной Екатериной.

«За каждым мужчиной стоит женщина. Я нашел свою», - так прокомментировал трогательный снимок счастливый молодой супруг.

За каждым мужчиной, стоит женщина. Я нашел свою A post shared by Andrejs Elksniņš (@andrejselksnins) on Nov 5, 2017 at 6:46am PST

Как сообщает журнал «Vakara Ziņas», Андрей и Екатерина давно знают друг друга, их романтические отношения начались в 2015 году, а обручилась пара в конце прошлого года.

Как известно, 2 сентября 2017 года Элксниньш был смещен с должности председателя Даугавпилсского городского совета - на этом посту его сменил Рихардс Эйгимс.

«Я присяжный адвокат и возобновил свою деятельность в коллегии адвокатов. Мое бюро находится в Старой Риге. Надеюсь также начать карьеру преподавателя на юридическом факультете»,

- сказал экс-мэр Даугавпилса в интервью агентству LETA в начале октября.