Рождественская реклама Amazon возмутила пользователей Сети

Блогеры заявили, что создатели рекламы разрушают веру детей в Деда Мороза.

Известный во всем мире Интернет-магазин Amazon опубликовал несколько рекламных роликов к Рождеству.

На одном из видео показано, как глава семьи прячет купленные подарки от детей, чтобы затем положить их под елку. Такой реалистичный подход вызвал волну возмущения в соцсетях.

Как пишет «Российская Газета» со ссылкой на зарубежные источники, юзеры обвинили создателей рекламы в разрушении веры детей в Деда Мороза.

По мнению родителей, такие ролики могут испортить семейный праздник.

«Рождественская реклама Amazon почти испортила весь праздник. Мне пришлось прыгать через всю комнату, чтобы переключить канал», - написал один из пользователей.

В свою очередь, представители Amazon заявили, что не хотели подрывать веру детей в чудеса, а видео о покупке подарков, по мнению представителей компании, служит напоминанием о проявлении родительской любви.