Серена Уильямс вышла замуж! Смотрите фото гостей торжества

Бывшая первая ракетка мира, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» 36-летняя Серена Уильямс вышла замуж за одного из основателей сайта Reddit 34-летнего Алексиса Оганяна. На церемонии бракосочетания, которая прошла в Новом Орлеане, присутствовали Винус Уильямс, Ким Кардашян, Бейонсе, Ева Лонгория, Каролин Возняцки и другие знаменитости.

Всего на тематическое торжество в стиле сказки «Красавица и чудовище» в The Contemporary Art Center, по слухам, было приглашено около 250 гостей.

Напомним, прославленная теннисистка начала встречаться со своим будущим мужем в 2015 году. Они познакомились за завтраком в одном из римских отелей, причем Серена заговорила первой.

В декабре следующего года там же, в Риме, Алексис сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, и она ответила согласием.

Пара сразу начала планировать свадьбу, но ее пришлось отложить из-за беременности Уильямс. В сентябре этого года на свет появилась Алексис Олимпия Оганян - дочь Серены Уильямс и Алексиса Оганяна.