Элита Патмалниеце выпустила яркую дизайнерскую линию свечей

Не так давно известная латвийская художница Элита Патмалниеце в магазине «Sveču Istaba» в Старой Риге представила новую линию свечей собственного дизайна. Как отметила сама автор этих работ, они предназначены для «ярких и теплых зимних вечеров».

Всего было создано восемь новых дизайнерских вариантов - все они выполнены из свечного пергамента, который не исчезает, пока горит свеча. Свечи небольшого размера горят до 100 часов, а крупные - до 150 часов.

Это уже третья коллекция свечей Элиты Патмалниеце, презентованная в магазине «Sveču Istaba».