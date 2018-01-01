Новый год 2018: куда поставить и как нарядить елку

Провести Новый 2018 год ярко и необычно хочется каждому. А сделать так, чтобы покровительница года Желтая Собака принесла вам благополучие, можно с помощью правильно украшенной елки.

Ни один Новый год не обходится без красивой и пушистой елки. Каждый выбирает сам, искусственную красавицу наряжать или приобрести настоящую хвойную ель или сосну.

Важно украсить ее в цвета наступающего года, чтобы удача и благополучие не покидали ваш дом. Не стремитесь завесить елку гирляндами и разноцветным дождиком. Украсьте свою елочку так, чтобы ею можно было любоваться.

Как украсить новогоднюю елку в 2018 году

Прежде чем украшать елку, для нее нужно выбрать правильное место. В год Собаки самым удачным местом будет юго-восток. Традиционно елку наряжают гирляндами, мишурой и яркими новогодними шарами. Однако к Новому 2018 году можно создать оригинальную елку, которая будет привлекать в дом счастье и благополучие.

Для этого можно использовать не только имеющиеся в доме игрушки, но и сделать несколько новых своими руками. Энергетика таких поделок будет благотворно влиять на микроклимат дома.

Чтобы ваша елка была самой что ни на есть волшебной, используйте украшения тех цветов, которые предпочитает Желтая Собака. Шары любых природных оттенков будут прекрасно смотреться на ней.

Самым верным решением будет украшение елки всеми членами семьи. Собака, преданный питомец любого дома, будет с радостью делиться с вами счастьем, если вы украсите елку сообща. Под дерево вы можете положить самостоятельно сделанную из лоскутков ткани подстилку и поместить на нее фигурку животного. Если у вас есть дети, то вы сможете провести увлекательный вечер за изготовлением фигурок собаки из соленого теста.

На елку можно смело вешать банты, самостоятельно сделанные из атласных лент. Вместе с игрушками эти украшения будут смотреться просто изумительно.

Также в год Собаки на елку можно вешать съедобные угощения. Шоколадные конфеты, фрукты, имбирное печенье, орехи и ягоды — все это будет уместным. Не забудьте и о фигурках лошади и тигра.

Рядом с ними Желтая Собака будет чувствовать себя желанной гостьей на вашем празднике.

Привлечь в дом материальное благополучие можно с помощью украшений в виде монет. Можно также использовать настоящие или декоративные банкноты. Сверните их в трубочки и завяжите зелеными атласными лентами. Такие украшения стоит прятать ближе к стволу елки, чтобы ваше богатство не было на всеобщем обозрении.

Не забудьте и об украшении самого дома. Желтые и зеленые свечи привнесут в него уют, а гирлянды и мишура добавят вам праздничного настроения.