Как осенью и зимой бороться с проблемой сухого воздуха в помещениях

В холодную погоду хочется укрыться в теплых помещениях с чашкой горячего чая, однако, хотя настроение поднимается уже от одной мысли об этом, уютные теплые помещения в действительности могут причинить вред вашему здоровью. Оказывается, виной тому качество воздуха в помещениях, в которых мы преимущественно и проводим осенние и зимние месяцы.

Долго – вредно

Человеку необходим стабильный уровень влажности в помещении. Как признает сертифицированный клинический иммунолог (иммунолог-аллерголог) Лаурис Лицитис, недостаток влажного воздуха в помещении может усилить сухость слизистых, из-за чего утрачивается основная функция слизистых оболочек – защитная способность.

«Человек, который весь день находится в помещении с сухим воздухом, не будет защищен, соприкоснувшись с какими-либо возбудителями болезней, его иммунитет будет ослаблен, и он будет подвержен большему риску заболевания»,

– поясняет специалист. Излишне сухой воздух также может повредить и коже, сделав ее более чувствительной к раздражению, увеличивая риск аллергических реакций, а также ускоряя старение.

«Еще одной причиной аллергии можно считать циркуляцию пыли, которая усиливается в сухом воздухе. Пыль переносит множество микробов, вирусов и микроорганизмов, в том числе и паразитарных, например, пылевых клещей», – отмечает специалист.

При этом он упоминает, что есть и позитивные аспекты того, что воздух в помещении суше нормы, – в таких местах не будут развиваться плесневые грибки. Плесень является одним из наиболее часто встречающихся возбудителей аллергии дыхательных путей – астматический бронхит, астма проявляются главным образом у людей, подверженных воздействию плесневых грибков. В сухом воздухе менее выносливыми становятся также отдельные вирусы, возбудители заболеваний и бактерии. «Однако

в целом следует признать, что сухой воздух человеку не подходит, а длительное нахождение в таких условиях – вредно, поэтому следует заботиться об увлажнении воздуха»,

– призывает Л. Лицитис.

Открытое окно не поможет

С наступлением самых холодных месяцев года мы меньше времени проводим на свежем воздухе, вместо этого выбирая помещения, которые зачастую недостаточно проветриваются. Это вовсе не означает, что проводить время надо только на улице, но рекомендуется контролировать «правильность» воздуха в помещениях.

Летом люди открывают окна, более активно проводят время вне помещений, поэтому в теплое время года проблема сухого воздуха ощущается не столь сильно.

Зимой, открыв окно, конечно, можно впустить в помещение свежий воздух, однако это не является долгосрочным решением. «Качество воздуха чрезвычайно важно для здоровья человека, недаром разработаны определенные нормативные акты с конкретными показателями, которые следует соблюдать. Открывая окно, нельзя отрегулировать показатели воздуха в помещении и установить необходимые для здоровья человека параметры, поэтому требуются качественные системы вентиляции», – отмечает Л. Лицитис.

Аллергия или простуда?

На вопрос, как отличить аллергию от простуды, Л. Лицитис отвечает, что «сделать это нелегко, ведь главные симптомы – водянистый насморк, интенсивное чихание, неприятные ощущения в глазах – одинаковы для обеих проблем со здоровьем. Однако

если это простуда, то симптомы будут неизменными все время, независимо от места пребывания, а если – аллергическая реакция, то она будет усиленно проявляться только при соприкосновении с возбудителем

– в данном случае с помещениями, качество воздуха в которых оставляет желать лучшего».

Как отмечает специалист, в обоих случаях следует обратиться к врачу, который поставит соответствующий диагноз и предложит наиболее подходящий способ лечения. Надо также установить причину возникновения проблем со здоровьем.

Как регулировать уровень влажности в помещениях?

Исходя из гигиенических стандартов, уровень влажности в помещениях в холодный сезон должен быть в пределах 40-60%, однако под влиянием центрального отопления эти показатели могут снизиться даже в три раза. Столь стремительное уменьшение качества воздуха может оказать негативное влияние не только на самочувствие человека, но также влиять на животных, растения и даже находящиеся в помещении предметы, например, деревянную мебель или напольные покрытия, чувствительные к влажности.

Раймундас Скурденис, руководитель представительства центра автоматизированных систем управления зданиями JUNG в Восточной Европе, подчеркивает, что привычное проветривание помещений с помощью открытого окна может лишь на время уменьшить проблему сухого воздуха, но не устранить ее, и таким способом невозможно обеспечить в помещениях стабильный климат.

«Открывать окно для того, чтобы свежий воздух повысил уровень влажности в помещении, рекомендуется только тогда, когда температура на улице выше 0°C.

Если же термометр опускается ниже 0°C, то и уровень влажности в помещении значительно снжается. В таком случае открытие окна лишь усугубит проблему сухого воздуха, поскольку из-за разницы температур влага будет уходить из помещения, а не наоборот», – поясняет представитель JUNG.

Увлажнитель воздуха или полотенце на радиаторе

Наряду с известными и уже проверенными способами уменьшения сухости воздуха в помещениях есть и некоторые совершенно обыденные, например, положить влажное полотенце на радиатор или сушить белье в помещениях. Повышению уровня влажности также способствуют растения и емкости с водой, установленные над нагревательными элементами.

Правда, влажное полотенце на радиаторе в помещениях бюро не будет самым эстетичным и удобным способом увлажнения воздуха в помещении. Одним из решений является электрический увлажнитель воздуха, время от времени распространяющий в помещении определенное количество влаги. Эффективно решить проблему сухого воздуха в помещении можно также, установив аквариум, хотя в подобном случае следует считаться со временем, которое придется уделять уходу за ним.

Еще одним способом поддержания комфортного уровня влажности в помещении является установка системы автоматизированного управления зданием. Здание, оснащенное этой системой, называют умным домом, и его главное преимущество состоит в том, что все функции умного дома объединены в одну систему.

В умных домах системы отопления и проветривания помещений действуют согласованно – как только в помещении открывается окно, система автоматически регулирует и сокращает отопление, чтобы не терять тепло.

Между тем установленные сенсоры постоянно фиксируют качество воздуха, открытые или закрытые окна и двери, благодаря чему оптимально обогреваются или проветриваются только те помещения, в которых это необходимо.

Уровень влажности регулируется с учетом количества людей в помещении

В больших офисных помещениях, где на одной площади могут работать более десяти человек, проблема сухого воздуха, как правило, особенно выражена, и в последние годы она чаще всего решается автоматически.

«Автоматизированная система управления зданием позволяет устанавливать параметры тепла, воздуха и влажности не только в зависимости от сезона и погодных условий, но и с учетом количества людей в помещениях.

Это значит, что такие системы непрерывно регулируют климат внутри помещений и могут успешно функционировать как в общественных, так и в частных зданиях. Для автоматизации зданий не существует никаких ограничений», – говорит Р. Скурденис. «Размещенные на выключателях сенсоры измеряют уровень диоксида углерода (углекислого газа) в помещении и соответственно подбирают подачу воздуха. Таким образом, с увеличением количества людей в помещении система автоматически будет действовать с увеличенной мощностью, или наоборот – объем вентиляции уменьшится, когда в помещении будет достигнут установленный уровень качества воздуха. Автоматизированная система таким образом помогает обеспечить постоянно свежий воздух и энергоэффективное потребление энергии», – поясняет Р. Скурденис.