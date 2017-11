Семейное гнездышко: где будут жить принц Гарри и Меган Маркл

Коттедж Ноттингем является частью собственности Кенсингтонского дворца и находится в тихом месте в некотором отдалении от него. Как известно,

в Кенсингтонском дворце прошло детство принцев Уильяма и Гарри. Это место вообще имеет очень важное исторической значение, поскольку именно там в 1819 году родилась сама королева Виктория.

Этот милый особняк с прекрасным садом в течение двух с половиной лет являлся лондонским домом для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые поселились в нем сразу после рождения сына - принца Джорджа, чтобы вместе наслаждаться семейной жизнью и наблюдать за тем, как растет их малыш. Тут же отмечался и первый день рождения Джорджа.

