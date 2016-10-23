Семейное гнездышко: где будут жить принц Гарри и Меган Маркл

Американска актриса Меган Маркл, которая, как известно, получила благословение королевы Великобритании Елизаветы II и теперь уже официально является невестой принца Гарри, в скором времени своим домом будет называть не квартиру в Торонто, а коттедж Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца. Туда же переедут и ее любимые собаки - лабрадор Богарт и бигль Гай, которые после пересечения Атлантического океана пока находятся в карантине.

Коттедж Ноттингем является частью собственности Кенсингтонского дворца и находится в тихом месте в некотором отдалении от него. Как известно,

в Кенсингтонском дворце прошло детство принцев Уильяма и Гарри. Это место вообще имеет очень важное исторической значение, поскольку именно там в 1819 году родилась сама королева Виктория.

Этот милый особняк с прекрасным садом в течение двух с половиной лет являлся лондонским домом для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые поселились в нем сразу после рождения сына - принца Джорджа, чтобы вместе наслаждаться семейной жизнью и наблюдать за тем, как растет их малыш. Тут же отмечался и первый день рождения Джорджа.

The couple will live in Nottingham Cottage in the grounds of Kensington Palace and Kate and Will will be their neighbours https://t.co/TjsZbh6W7s pic.twitter.com/0qxebPjlBa— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 27, 2017

В доме имеются две гостевые комнаты, две спальни, кухня и личные апартаменты. И особый плюс, конечно, - просторный сад, где смогут резвиться любимые питомцы Меган.

My loves #adoptdontshop #happysunday A post shared by Meghan Markle (@meghanmarkle) on Oct 23, 2016 at 2:59pm PDT

A moment of zen #adoptdontshop #weekend A post shared by Meghan Markle (@meghanmarkle) on Nov 6, 2016 at 7:13am PST

Напомним, что внук Елизаветы II с ее согласия сделал предложение руки и сердца своей избраннице после романа, длившегося более года, и она, конечно, ответила «Да!». Свадьба должна состояться уже этой весной.

Prince Harry and Meghan Markle are to live in Nottingham Cottage - but why is it called that?https://t.co/0cFEgaee3v #royalwedding pic.twitter.com/nyg1W5Njco— BBC East Midlands (@bbcemt) November 27, 2017

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке: