Иева Ильвес поделилась милейшим фото сына в его первый день рождения

Супруга экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса Иева разместила сегодня на своей официальной страничке в социальной сети Facebook трогательный пост по случаю дня рождения сына - Хансу Хендрику Ильвесу исполнился годик!

«Год назад Тоомас Хендрик Ильвес получил премию на первом фестивале Digital Freedom в Риге. Мы рады, что этот фестиваль стал ежегодным мероприятием. В это же время мы отмечаем первую годовщину Ханса. Он движется наверх», - так прокомментировала Иева свой пост.

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