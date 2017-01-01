Рождественский пост начался: как правильно питаться по дням

Как известно, Рождественский пост не является самым строгим, но это не делает его менее важным. С 28 ноября верующие должны кардинально изменить свой рацион и следовать другим религиозным запретам. С помощью календаря питания вы сможете правильно распланировать свой рацион и узнаете, какими блюдами можно побаловать себя в этот период.

В 2017 году традиционный Рождественский пост начинается 28 ноября. С этого дня верующие внесут значительные изменения в свой рацион питания, исключив из него некоторые продукты. Под запрет попадают мясные блюда и полуфабрикаты, яйца и молочные продукты.

В праздничные дни желающие могут побаловать себя рыбой. Однако любые послабления необходимо делать в соответствии с календарем питания.

Эксперты помогут вам узнать об особенностях Рождественского поста, чтобы вы смогли соблюсти все правила и ограничения на протяжении предстоящих 40 дней.

Календарь рождественского поста: питание по дням

В течение Рождественского поста ежедневный рацион может меняться. В этот период важно не только не нарушить церковный устав, но и не нанести вред своему организму.

28 ноября. В начале любого поста важно не нанести вред своему здоровью из-за резких ограничений в пище. В этот день

вы можете порадовать себя и свою семью блюдами из рыбы и других морепродуктов. Однако готовить их следует без использования растительного масла.

29 ноября. Сухоядение — растительная пища, которая не проходит термическую обработку. Разрешенные продукты: свежие овощи и фрукты, хлеб, сухофрукты, орехи, мед. Приправы и специи (за исключением соли) добавлять в пищу не рекомендуется.

30 ноября. Вы вновь можете побаловать себя рыбными блюдами. Однако использование масла по-прежнему запрещено.

1 декабря. Сухоядение. Разрешены блюда растительного происхождения, которые не подвергались тепловой обработке.

2, 3 декабря. Согласно церковному уставу, в эти дни вы можете приготовить блюда из рыбы и морепродуктов с использованием растительного масла.

4 декабря. В этот день верующие отмечают церковное событие — Введение Богородицы в Храм.

В праздники разрешено подавать на стол рыбу, а также не возбраняется употребление красного вина, но, естественно, в умеренном количестве.

5 декабря. Несмотря на то, что праздник закончился, вы все еще можете порадовать себя любимыми рыбными блюдами. Готовить следует без растительного масла.

6 декабря. Пища, прошедшая термообработку, запрещена. В вашем рационе должны быть преимущественно растительные продукты.

7 декабря. Разрешено приготовление рыбных блюд без использования масла.

8 декабря. Сухоядение: в этот день вам вновь придется ограничиться растительной пищей.

9, 10 декабря. В выходные вы можете приготовить рыбные блюда с добавлением растительного или оливкового масла.

11 декабря. В этот день

вы можете разнообразить свой рацион крупами, супами, блюдами из грибов и тушеных овощей. Пищу следует готовить без добавления масла.

12 декабря. Разрешены блюда из рыбы, приготовленные без растительного масла.

13 декабря. Следует исключить пищу, прошедшую тепловую обработку.

14 декабря. В этот день можно приготовить рыбные блюда без масла.

15 декабря. Сухоядение. Полностью исключите из своего рациона вареную, жареную или тушеную пищу.

16, 17 декабря. Вы можете приготовить горячую пищу с добавлением масла. При желании можно выпить немного красного вина.

18 декабря. Выходные прошли, а это значит, что масло вновь является запретным продуктом. Разрешена горячая постная пища.

19 декабря. Отмечается праздник Святителя Николая. Разрешены рыбные блюда без растительного масла и вино.

20 декабря. В течение дня вы можете потреблять растительную пищу с различными добавками. Использование масла запрещено.

21 декабря. В этот день

вы можете приготовить жареную или печеную пищу с добавлением масла. Успейте побаловать себя вкусными блюдами Рождественского поста.

22 декабря. Сухоядение. Запрещена пища, прошедшая теплообработку.

23, 24 декабря. Допускается приготовление рыбных блюд с добавлением растительного и оливкового масла.

25, 26 декабря. В эти дни разрешено употребление горячей пищи с маслом.

Каши содержат в себе много витаминов, необходимых вашему организму в зимнее время. Желательно, чтобы они не были исключены из вашего рациона.

27 декабря. Разрешены свежие фрукты, овощи и хлеб. Привычные сладости заменяйте медом и сухофруктами. Они более полезны для здоровья и не нарушают запретов Рождественского поста.

28 декабря. Побалуйте себя любимыми горячими блюдами, приготовленными на растительном масле.

29 декабря. Перед наступлением выходных вам придется вновь отказаться от горячей пищи и добавить в свой рацион преимущественно растительные продукты.

30, 31 декабря. Разрешены блюда из рыбы и морепродуктов с добавлением масла.

1, 2 января. Исключите из своего рациона горячие блюда, приготовленные на растительном масле.

3 января. Запрещена вареная, тушеная, жареная или печеная растительная пища.

4 января. Вы можете вновь порадовать себя горячей пищей, но без добавления растительного масла.

5 января. Не рекомендуется подвергать пищу тепловой обработке. Перед завершением поста вас вновь ожидает сухоядение.

6 января. Наступил Рождественский сочельник, а значит, и пост подошел к концу.

Считается, что в этот день нежелательно есть до появления первой звезды. После этого вы можете приготовить вкусные блюда с добавлением масла.

В церковный праздник вино запрету не подлежит.

В период поста люди очищаются не только телом, но и душой. Для этого необходимо совершать добрые дела и произносить молитвы. Пренебрегая этим правилом, вы превращаете Рождественский пост в обычную строгую диету.