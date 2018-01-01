Новый год 2018: ТОП-лист запрещенных подарков в год Желтой Земляной Собаки

Новый год 2018 уже со всей скоростью торопится к нам, чтобы подарить новую жизнь, новых друзей, хорошую работу, финансовое благополучие и много чего другого — кто что заслужил. Но есть также новогодние подарки, которые зависят исключительно от нашей фантазии. Так чего же не стоит дарить в год Желтой Земляной Собаки?

Подарить на Новый год 2018 можно все что угодно.

Все зависит от вашей креативности и финансовых возможностей. Иногда даже какая-то мелочь может обрадовать больше, чем дорогие презенты.

Но ведь Новый год — это праздник чудес и магии, который всегда наполнен невероятной энергетикой. Поэтому, раз уж мы встречаем год Желтой Земляной Собаки, то и подарки должны выбирать, учитывая ее предпочтения.

Запрещенные подарки на Новый год 2018

Зубная паста, гели для душа, шампуни

Ну, во-первых, вы часто видели собак, которые любят купаться? Ответ очевиден. И потом,

запомните раз и навсегда: невежливо дарить кому-либо предметы гигиены. Это можно воспринять как намек на нечистоплотность. Не стоит также дарить косметику, если вы не знаете предпочтений человек.

«Пальцем в небо» — рискуете не попасть.

Коты

В Новый год 2018 Желтой Земляной Собаки нельзя дарить котов. Это может привести к ссоре с хозяевами дома в будущем. Кроме того, животных в принципе не стоит дарить, если только вас об этом не попросили.

Домашние вещи

Дурным тоном считается дарить людям халаты, комнатные тапочки, полотенца, посуду и все в этом роде. Когда угодно, но только не на Новый год.

Украшения на шею

Сами понимаете, как это ассоциируется с собакой.

Украшения на шею могут трактоваться как привязь, которая не позволяет животному быть свободным. Да и вообще лучше не дарить никаких украшений человеку, если вы не знаете его вкусы.

Деньги

Ну и наконец, деньги... Не стоит дарить деньги на Новый год 2018, если не хотите показаться человеком равнодушным и без фантазии. Такой подарок могут растолковать как намек на финансовую несостоятельность человека.