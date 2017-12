Девочка взяла интервью у котика и стала звездой

В результате интервью с Коко прославило и девочку, и питомца, а отец был вынужден признать, что дочь его перещеголяла.

My kid did an interview with her cat pic.twitter.com/PCdnBTiRNs— Paul (father of the more famous Gabi) Duane (@MrPaulDuane) December 4, 2017