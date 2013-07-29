С ума сойти, какой дерзкой красоткой выросла падчерица Ивана Урганта

Эрика Кикнадзе не раз вызывала восхищение у Интернет-пользователей. Сначала девушка очаровала фолловеров своим хорошим воспитанием, а на днях окончательно покорила их незаурядной красотой.

7 декабря Эрика Куталия порадовала подписчиков новым снимком в своем Instagram. На нем молодая художница предстала в солнцезащитных очках овальной формы и с винной помадой на губах.

Бунтарский образ падчерицы Ивана Урганта, которую шоумен давным-давно считает своей родной дочерью, дополнили пирсинг в носу, кольца в ушах и массивная цепочка на шее.

Новое фото понравилось фолловерам, и они сразу же принялись делать своей юной любимице комплименты: «Шик», «Вау вауч!», «Это очень классная фотография», «Великолепна», «Бомба!», «Безумно красивая». Мы тоже считаем, что Эрика выросла настоящей красоткой. Яркой внешностью девушка обязана своей маме — нам кажется, что с годами она становится ее точной копией. А вы замечаете их поразительное сходство?

🍒🍒🍒 A post shared by 🍒ERIKA🎲 (@e_ttg) on Dec 7, 2017 at 4:16am PST

If it looks like I’m tired it’s cuz I am 🎼 Joey Bada$$ ft. J. Cole- Legendary A post shared by 🍒ERIKA🎲 (@e_ttg) on Oct 7, 2017 at 12:40pm PDT

I c u A post shared by 🍒ERIKA🎲 (@e_ttg) on Sep 5, 2017 at 11:21am PDT

Enjoying my melted gelato 🍨 A post shared by 🍒ERIKA🎲 (@e_ttg) on Jul 26, 2017 at 11:05am PDT

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