С ума сойти, какой дерзкой красоткой выросла падчерица Ивана Урганта

Эрика Кикнадзе не раз вызывала восхищение у Интернет-пользователей. Сначала девушка очаровала фолловеров своим хорошим воспитанием, а на днях окончательно покорила их незаурядной красотой.
7 декабря Эрика Куталия порадовала подписчиков новым снимком в своем Instagram. На нем молодая художница предстала в солнцезащитных очках овальной формы и с винной помадой на губах.
Бунтарский образ падчерицы Ивана Урганта, которую шоумен давным-давно считает своей родной дочерью, дополнили пирсинг в носу, кольца в ушах и массивная цепочка на шее.
Новое фото понравилось фолловерам, и они сразу же принялись делать своей юной любимице комплименты: «Шик», «Вау вауч!», «Это очень классная фотография», «Великолепна», «Бомба!», «Безумно красивая». Мы тоже считаем, что Эрика выросла настоящей красоткой. Яркой внешностью девушка обязана своей маме — нам кажется, что с годами она становится ее точной копией. А вы замечаете их поразительное сходство?