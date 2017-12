Рамзан Кадыров показал и рассказал, какой растет одна из его младших дочерей

Море цветов для маленькой Ашуры! Именно так выглядит сегодня пространство вокруг неё! Братья и сёстры поздравляют Ашуру с днём рождения! Она главная героиня в доме, ходит, припевая «к сожалению, день рожденья только раз в году». Красивые букеты преподнесли все - Ахмад, Эли, Адам, Шейх-Мохаммад и Шейх-Ахмед. И, конечно, были цветы от имени самого маленького - Абдуллаха! Оказывается у Ашуры огромное количество друзей в Чечне, России и далеко за рубежом. В соцсетях тысячи поздравлений от них. Ашура, несмотря на очень юный возраст, преуспела в изучении Аятов Священного Корана, языков, а как красиво танцует! Вся наша большая семья желает Ашуре счастья, вечной радости и очаровательной улыбки! #Кадыров #Россия #Чечня #Ашура

