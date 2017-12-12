Рамзан Кадыров показал и рассказал, какой растет одна из его младших дочерей

Одна из младших дочерей Рамзана Кадырова, малышка Ашура, 12 декабря отметила свой первый маленький юбилей — 5-летие. По этому случаю президент Чеченской республики опубликовал в Instagram трогательное видео, посвященное малышке.

Рамзан Кадыров поздравил дочь Ашуру с днем рождения, поделившись в Instagram минутным видео, смонтированным в честь именинницы.

В коротком клипе можно увидеть отрывки разных роликов о малышке, снятых за последние годы.

Трогательный видеорассказ счастливый отец сопроводил большим комментарием, в котором поздравил кроху с днем рождения и рассказал подписчикам о том, какой она растет.

«Море цветов для маленькой Ашуры! Братья и сестры поздравляют Ашуру с днем рождения! Она главная героиня в доме, ходит, припевая «к сожалению, день рожденья только раз в году». Красивые букеты преподнесли все — Ахмад, Эли, Адам, Шейх-Мохаммад и Шейх-Ахмед. И, конечно, были цветы от имени самого маленького — Абдуллаха!

Оказывается, у Ашуры огромное количество друзей в Чечне, России и далеко за рубежом. В соцсетях тысячи поздравлений от них.

Ашура, несмотря на очень юный возраст, преуспела в изучении Аятов Священного Корана, языков, а как красиво танцует! Вся наша большая семья желает Ашуре счастья, вечной радости и очаровательной улыбки!»

— написал президент Чечни. Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям и написали в адрес именинницы огромное количество добрых слов.