5-месячный малыш с невероятной шевелюрой стал звездой Сети

5-месячный Бобби Картер стал знаменитостью благодаря необычайно пышным для его возраста волосам. Мама удивительного малыша, чей портрет напечатали сразу многие издания, призналась: она ежедневно укладывает шевелюру сына феном.

30-летняя Рейчел Картер призналась в интервью, что еще во время беременности, когда ей делали УЗИ, на кадрах было видно, что у ее ребенка густые волосы. Так как половые признаки у плода еще не проявлялись, врачи решили, что на свет появится девочка.

«Когда в итоге родился мальчик, акушеры были настолько удивлены, что созвали всех своих коллег полюбоваться на него - наш Бобби родился с роскошной прической»,

- смеясь, рассказала женщина журналистам.

Также, по словам молодой мамы, на ее сынишку постоянно обращают внимание на улице.

Малыш, как заявила Рейчел, даже начал привыкать к тому, что он привлекает к себе восторженный интерес подобно настоящей звезде.

Выяснилось и то, что маме мальчика приходится каждый день мыть ему голову, а затем старательно укладывать волосы феном.

«Если я не высушу ему волосы, они встают дыбом, и тогда он становится похожим на Росомаху. Но Бобби любит свою прическу, и перед сном он постоянно трогает пальчиками свои волосы.

На него это действует как успокоительное, он сразу засыпает», - добавила американка.