За день до своей смерти совладелец «Olainfarm» Валерий Малыгин вместе с женой, актрисой Элиной Малыгиной посетил бал предпринимателей в Рижском латышском обществе. Издание Vakara Ziņas опубликовало последнее интервью с предринимателем. Ничего не предвещало, что жизнь бизнесмена оборвется спустя несколько часов...

Как отмечает Vakara Ziņas, Элина и Валерий буквально сияли. Несмотря на то, что СМИ писали о проблемах в отношениях пары, Малыгины наслаждались на балу танцами, обнимались и целовались.

Малыгие рассказал изданию, что он рад быть с Элиной не только в браке, но и на работе, он доволен результатами компании. Но, сразу же после смерти Валерия, правления предриятия Silvanols выводит из членов правления Элину алыгину, назначенную туда весной нынешнего года.

Предстоящее Рождество бизнесмен планировал провести за пределами Латвии, греясь на солнышке вместе с женой Элиной.

Руководитель АО «Olainfarm» Валерий Малыгин скончался в возрасте 52 лет 9 декабря в своем доме в Юрмале.