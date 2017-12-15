Наталья Фриске поделилась редкими кадрами из юности Жанны

Время от времени младшая сестра Жанны Фриске, 31-летняя Наталья, выкладывает в Сеть ее трогательные снимки из семейного архива. На днях она порадовала поклонников ушедшей из жизни популярной российской певицы новой порцией таких фото.

Жанна Фриске ушла из жизни два с половиной года назад. Очередную круглую дату ее младшая сестра Наташа решила отметить публикацией редких фотографий певицы, сделанных в подростковом возрасте. На них юная и загорелая Жанна, по всей видимости, позирует на одном из заграничных курортов.

«Я так долго искала эти фотки... Думала они сгорели( так счастлива, что их нашла у тебя, моя малышка. Безумно скучаю», — подписала кадры Наталья

(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Ниже две фотографии - просто кликните на стрелочку справа:

Увидев эти снимки, фолловеры растрогались и вспомнили Жанну добрым словом: «Какое счастье, что вы их нашли, Наташа, и поделились с нами. Помним, скучаем...», «Она всегда рядом с вами»,

«Наша звездочка, всегда будет в наших сердцах! Помним, любим и очень скучаем!», «Спасибо за раритет», «Жанна такая маленькая здесь», «Мы скучаем по Жанночке», «Она была лучшей», «Какая она красивая тут, да и всегда».

Подписчики поблагодарили Наталью за архивные фото певицы и попросили ее почаще делиться подобными публикациями, благодаря которым Жанна будет всегда жива в их сердцах.