Лунный календарь садовода и огородника на январь 2018 года

В зимний период огородные работы завершены, однако подготовка к следующему сезону продолжается. В лунном календаре вы найдете полезные рекомендации, которые позволят вам вырастить прекрасный урожай в весенне-осенний период.

В январе сажать рассаду еще рано, однако вы сможете порадовать себя свежей зеленью на подоконнике, подготовить семена для будущих посадок, поухаживать за зимним садом. Используйте энергетику Луны, чтобы ваши растения развивались, радовали вас своими пышными кронами и яркими цветами.

1-2 января: в эти дни Луна будет находиться в Раке, плодородном созвездии, которое помогает растениям развиваться. Однако в

полнолуние 2 января растения нуждаются в отдыхе, поэтому все необходимые манипуляции вы сможете совершить 1 января. В это время поухаживайте за зимним садом.

3-4 января: убывающая Луна переходит в созвездие Льва. Этот союз будет неудачным для растений. Не стоит их трогать и даже рыхлить почву, чтобы не повредить корневую систему. Посев и посадка не принесут положительных результатов.

5-7 января: во время нахождения Луны в Деве уход за растениями принесет положительные результаты. Посадите салат или лук, чтобы обеспечить себя витаминами.

8-9 января: союз убывающей Луны и созвездия Весов подходит для активной работы в саду и огороде.

Для жителей теплых стран это время означает посадку растений или сбор урожая. В холодный зимний период ухода потребуют тропические растения.

10-11 января: высадку рассады можно приурочить к этим дням. Луна в Скорпионе наделяет пространство положительной энергетикой, и любые растения быстро приживутся.

12-14 января: Луна в Стрельце не способствует активному росту растений, поэтому удачным в эти дни будет внесение удобрений в почву. Подготовьте субстрат для будущих посадок.

15-16 января: Луна в Козероге подходит для ухода за многолетними растениями.

Обрежьте лишние побеги и удалите высохшие ветки и листья. Прищипка возможна лишь в тех случаях, если растение не «впало в спячку».

17-19 января: в день новолуния, 17 января, растения не нуждаются в вашей заботе. В два последующих дня под влиянием Водолея будут интенсивно развиваться корни и луковицы. Можете пересадить растения, чтобы они быстро прижились.

FOTO: panthermedia.net/Robert Przybysz/Scanpix

20-21 января: Луна в Рыбах — прекрасное время для ухода за растениями. В эти дни займитесь обработкой листьев и верхнего слоя почвы от болезнетворных микробов и насекомых.

22-24 января: Луна в Овне наделяет пространство нестабильной энергетикой.

В связи с этим уход за растениями возможен лишь 24 января. Однако не переусердствуйте. Чрезмерный полив приведет к болезням корней.

25-26 января: под влиянием Тельца растениям можно спокойно прищипывать новые ростки, высаживать саженцы или рассаду, а также готовить семена для дальнейшего посева.

27-28 января: растения под воздействием Луны в союзе с Близнецами быстро растут и нуждаются в дневном освещении. Переставьте их ближе к окнам, а в теплых странах выносите свои растения на свежий воздух.

29-30 января: Луна в Раке приближается к полнолунию. В эти дни растения не нуждаются в уходе. Возможен лишь полив и рыхление почвы при необходимости.

31 января: лунное затмение и полнолуние пройдут в созвездии Льва.

Это время будет неудачным для работ в саду, а также с растениями. Поддержать их здоровье вы сможете с помощью подкормки.

В ожидании открытия дачного сезона вы сможете не просто мечтать о скорых работах в саду и огороде, но и активно готовиться к ним. Приобретайте новые семена плодов и цветов, планируйте расположение грядок. В скором времени наступит сезон высадки рассады, поэтому позаботьтесь о наличии земляной смеси и горшочков для ваших посадок.